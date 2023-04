Liga a 4-a elite

Galben-albaștrii lui Cristi Popa se distanțează în fruntea clasamentului din play off

Atmosferă deosebită sâmbătă după amiază pe stadionul Someșul unde Olimpia și Unirea Tășnad, foste colege în seria B , s-au reîntâlnit acum în play off.

Iar partida a fost una spectaculoasă cu cinci goluri spectaculoase și alte câteva faze interesante la ambele porți.

Olimpia s-a dovedit a fi echipa mai bună, mai inspirată, mai pragmatică…Sătmărenii s-au impus cu 4-1 și iau o opțiune serioasă ,încă din etapa a 2-a , pentru câștigarea campionatului.

Francezul Remi Emereau a fost omul începutului de meci. Acesta a deschis scorul încă din minutul 7 iar apoi a reușit dubla în minutul 19. Tășnădenii cu Marius Bălău pe bancă, doar în postura de antrenor, a revenit în meci și Raul Silaghi a redus din diferență în minutul 25.

Tășnădenii au avut și un gol anulat și au dominat începutul părții a doua doar că apoi la rampă a ieșit ”brazilianul” Pedro Araujo. Acesta a marcat senzațional pentru 3-1 din lovitură liberă în minutul 70 pentru ca peste alte patru minute să închidă tabela la 4-1 după un contraatac.

Pentru Olimpia Satu Mare urmează deplasarea de foc de la Negrești Oaș pentru un alt derby, cel cu Oașul. Iar Unirea Tășnad va întâlni acasă pe Sportul Botiz.

Eurogolul lui Araujo de 3-1 –>>>



”A fost un meci greu in care am avut și momente bune ale jocului cum la fel de bine am avut și momente dificile. Importantă este victoria și trebuie să muncim mai mult dacă vrem să câștigăm campionatul . Ii felicit pe jucatori pentru tot ce-au reușit până azi dar mergem mai departe la muncă deoarece urmează un meci foarte greu la Negrești . Le mulțumesc suporterilor pentru ca au fost alături de echipă, chiar simțim din teren prezența lor alături de noi .” ne-a spus antrenorul Olimpiei, Cristi Popa.

De partea cealaltă antrenorul Marius Bălău e dezamăgit de înfrângere, una prea severă.

”Rezultatul e mincinos, prea dur. Dar fotbalul se joacă pe goluri și ei au știut să profite la maxim de erorile noastre. Iar am încasat prea ușor goluri…La 1-2 am dominat și am avut un gol anulat, iar cum la acest nivel e VAR doar la punctul de la 11m , mai multe nu mă încumet să spun. Campionatul nu e terminat mai sunt meciuri de jucat și multe puncte în joc” ne a spus tehnicianul Unirii Tășnad.

În celălalt meci al zilei din play off, Recolta Dorolț a învins la limită, 1-0 pe Oașul Negrești. Unicul gol a fost marcat de Lakatos în minutul 61.

Rezolta e la primul meci din play off după ce jocul din prima rundă de la Botiz a fost amânat. Oașul e la al doilea joc fără victorie după 3-3 acasă cu Unirea Tășnad.

Oașul e nevoită să bată etapa viitoare Olimpia dacă vrea să rămână în cursa pentru titlu.

Clasament

1.Olimpia 9p

2.Recolta Dorolț 5p

3.Oașul 4p

4.Unirea Tănad 3p

5.Orașu Nou 1p

6.Botiz 0p

Partida Sportul Botiz- Talna Orașu Nou-se joacă duminică de la ora 17.