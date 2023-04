Preasfințitul Părinte Iustin a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare

- Advertisement -

Luni, 17 aprilie 2023, în a doua zi a Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului și Sătmarului a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

„În cea de a doua zi a slăvitului praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, iată-ne în mijlocul dragostei preoţilor şi credincioşilor din municipiul Satu Mare, unde tradiţional venim a doua zi de Paşti, a doua zi de Crăciun. În prima zi de Paşti, adică în noaptea Învierii, au avut bucuria să-l aibă pe Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, care a săvârşit şi Slujba Învierii şi Sfânta Liturghie la Catedrala Municipiului, iar acum am revenit cu bucurie în lumina praznicului Învierii în această Catedrală minunată, care a fost construită ca un obiectiv de interes naţional pentru comunitatea românilor ortodocşi din municipiul Satu Mare de către Armata Română, după o arhitectură neobizantină şi românească de excepţie. A fost restaurată prin vrednicia părintelui Cristian, actualul paroh, şi a Consiliului Parohial, printr-un proiect european. În 2016 am sfinţit Altarul şi Masa Sfântului Altar, reorganizat. În 2020 au fost încheiate lucrările de restaurare a picturii şi restaurare exterioară în condiţii de excepţie, executate de firma domnului Mircea Leţiu, membru în Adunarea Eparhială, şi iată că este unul din monumentele de arhitectură de o valoare inestimabilă a municipiului Satu Mare, alături de alte frumoase monumente, pe care le are acest oraş. Ne bucurăm că este foarte iubită de credincioşi Catedrala. Chiar dacă este aşezată în zona veche a oraşului, ea este plină de credincioşi şi sunt românii ortodocşi fericiţi că au acest simbol, alături de toate celelalte biserici mai vechi sau construite după 1990, care împodobesc municipiul Satu Mare. Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru acest praznic minunat pe care ni l-a dăruit, pentru Sfânta Lumină pe care a trimis-o din cer şi care a ajuns şi la noi şi a fost împărţită tuturor parohiilor şi mănăstirilor spre bucuria credincioşilor şi mărturisirea credinţei noastre drepte că Hristos a Înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Soborul slujitor la Sfânta Liturghie a fost alcătuit din Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Florin Orăştianu, secretar protopopesc, Pr. Dr. Cristian Boloş, paroh, Pr. Radu Şimonca, coslujitor, Pr. Ioan Dobrican, contabil şef protopopesc, Pr. Prof. Gabriel Groza, directorul Liceului Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, Pr. Fane Florian de la biserica „Naşterea Maicii Domnului”, Pr. Călin Palfi de la biserica „Sfântul Gheorghe”, Pr. Cosmin Sopoian, de la biserica „Sfântul Andrei”, Pr. Ovidiu Fărcaş de la biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Pr. Coriolan Nastai, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Diac. Giorgio Cristian Vălean, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei sătmărene, dirijat de Prof. Ramona Socolan.

„Din iubirea nemărginită a lui Dumnezeu şi darurile Sale revărsate peste întreaga lume şi cu prisosinţă peste cei ce cred în Fiul Său că este Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul lumii, Dumnezeu a revărsat multă şi nemărginită iubire, binecuvântare, lumină şi har, căci cum ai putea altfel numi această frumoasă primăvară care a început în Săptămâna Mare? La Denia Sfintelor 12 Evanghelii, la Denia Prohodului Domnului a început propriu-zis să se desprimăvăreze şi am avut o noapte de Înviere atât de liniştită, de frumoasă, chiar dacă n-a fost temperatura atât de ridicată, suntem în aprilie, la mijlocul lunii. Ziua de Paşti a fost minunată şi, iată, suntem în cea de a doua zi de Paşti, cu pace, lumină, bucurie şi har. Şi ne întâlnim din nou şi din nou cântând Hristos a Înviat, salutându-ne cu acest salut-mărturisire, că e mărturisire de credinţă în acelaşi timp şi un imn de biruinţă când îl cântăm şi e un salut al creştinilor de 2000 de ani. Numai românii se salută atât de frumos şi atâta lumină şi credinţă exprimă acest salut!”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Moment aniversar

În data de 17 aprilie s-au împlinit 29 de ani de când Preasfinţitul Părinte Iustin a primit darul Arhieriei la Mănăstirea Rohia, al cărei stareţ era. Momentul a fost subliniat de părintele protopop Ioan Socolan şi de părintele paroh Cristian Boloş, dăruindu-i un coş cu flori şi o icoană Deisis, alături de urările de La mulţi ani, multă sănătate, păstorire îndelungată şi rodnică pentru Biserica lui Hristos!