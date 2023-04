Șah: 13 cu…NOROC la Naționale pentru șahiștii de la LPS SATU MARE!

- Advertisement -

Localitatea de la Pontul Euxin, Eforie Nord s-a animat timp de 10 zile cu aproape 500 de tineri șahiști, dar si probabil alte sute de părinți si bunici. Apoi ziua de 12 aprilie a coincis cu lăsarea cortinei asupra Campionatului National pentru Copii si Juniori – editia 2023. Astfel la ora bilanțului putem fi mândri de rezultatele acestor copii deosebiți de la LPS Satu Mare.

Șahul fiind in esență un sport , aplauzele le revin in primul rând premianților. Astfel LPS Satu Mare a obținut 13 medalii ( 4 de aur + 6 de argint + 3 de bronz) , iar 9 copii au fost selecționați in lotul național.

Medalii de aur:

-Sunea Sara – locul 1 Fete 12 ani sah clasic ( de mentionat ca Sara are dubla-legitimare LPS Satu Mare + Tinerii Lei Baia Mare si are doar 11 ani )

-Sara Sunea – locul 1 Fete 12 ani dezlegari

-Vladimir Sofronie – locul 1 Baieti 10 ani sah rapid ( Logic 64 Brasov + LPS Satu Mare)

-Noelia Cristurean – locul 1 Fete 10 ani sah rapid ( LPS Satu Mare + Potaissa Turda)

Medalii de argint:

-Vladimir Sofronie – locul 2 Baieti 10 ani sah clasic

-Vladimir Sofronie– locul 2 Baieti 10 ani blitz

– Stefania Salajan – locul 2 Fete 16 ani sah clasic ( LPS Satu Mare + Dinamo Bucuresti )

– Noelia Cristurean – locul 2 Fete 10 ani blitz

-Sara Sunea – locul 2 Fete 12 ani sah rapid

– Sara Sunea – locul 2 Fete 12 ani blitz

Medalii de bronz:

– Andreea Cristurean – locul 3 Fete 10 ani dezlegari

– Andreea Cristurean – locul 3 Fete 10 ani sah rapid

-Amalia Zamfirache – locul 3 Fete 12 ani blitz ( ea avand 11 ani )

Cei 9 sportivi selectionati in lotul national sunt:

– Noelia Cristurean, Andreea Cristurean, Vladimir Sofronie, Alex Pasca , Sara Sunea, Amalia Zamfirache, Alex Maier, Marian Muresan, Ștefania Sălăjan

Cel mai aproape de podium , la diverse probe, s-au regăsit Alex Pasca, Marian Muresan si Teo Anghelescu. Am dori sa-i amintim si pe ceilalți care au depus efort intelectual la aceasta competiție. Acum nu s-au regăsit intre premianți, dar cu mai mult studiu individual pot fi la rândul lor evidențiații de mâine. In plus, dincolo de aceste medalii, șahul contribuie la formarea si dezvoltarea unor abilități necesare in viață.

Acestia sunt: David Hejja, Adam Hejja, Andrei Năsui, Ionuț Iuga, Andrei Mintău,

De asemenea fără ajutorul constant oferit de către părinți, dar si de mai mulți oameni de sah ( antrenori, conducători de club, dar mai ales prieteni devotați ) aceste performante nu erau posibile:

– Gergely Szabo, – Zoltan Pall, – Marin Fântână, Eugen Negrea, Lucian Griga, Claudia si Iulian Sofronie

Condițiile de organizare ( cazare, masa, sala de joc, cursuri pentru antrenori ) au fost la superlativ , directorul de concurs, George Necula meritand aprecierea in acest sens.

Pozele cu o parte dintre copiii de la LPS au fost preluate de pe pagina de facebook a FRSah.