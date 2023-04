Un dosar cu șină, dar fără conținut

- Advertisement -

Se înscrie puțin. Nici măcar un gol de echipă. Cele doar 15 goluri au configurat patru victorii în deplasare și doar una acasă. În grupa campionat dacă etapa trecută a avut câștig de cauză Farul, acum s-a bucurat FCSB-ul. VAR-ul iar a creat probleme. Cred că denumirea e de vină. Dacă nu s-ar numi VAR, ci s-ar numi Vizik (pentru ochi uscați și obosiți), arbitrii ar vedea mai bine. Și acum văd cum A îl calcă intenționat, apăsat, pe B în timp ce B era căzut la pământ și arbitrul, asistentul de pe acea parte, arbitrul de rezervă și cei de la VAR nu au reacționat în nici un fel. Toți aveau condiții excelente de a vedea infracțiunea.

Rapid – Farul 1-1 spectaculos; Univ. Craiova – CFR 1-1 cu regrete; Sepsi – FCSB 1-2 cu noroc; „48” – Petrolul 0-1 mai galben decât albastru; UTA – „U” 2-0 greu dar necesar; Hermannstadt – Botoșani 1-1 cu traista găurită; Argeș – Voluntari 0-2 cu efect de adio; Mioveni – Chindia 0-1 chinuit. Cam așa s-a scris povestea.

Normal ar trebui să urmeze o etapă a gazdelor. Doar două echipe gazdă sunt mai jos în clasament decât oaspetele lor. Dar să vedem mai întâi cum arată clasamentele. Grupa campionat: 1. Farul 36p; 2. CFR 33,5p; 3. FCSB 32,5p; 4. Univ. Craiova 29p; 5. Rapid 28p; 6. Sepsi 21p. Grupa retrogradare: 1. Petrolul 24p; 2. „48” 23p; 3. Voluntari 21p; 4. „U” 20p; 5. Botoșani 20p; 6. Chindia 19p; 7. Hermannstadt 18p; 8. UTA 16,5p; 9 Argeș 13,5p; 10 Mioveni 11p. De menționat că „U” se află înaintea Botoșaniului datorită clasării superioare în sezonul regulat. În faza în care ne aflăm nu mai contează golaverajul.

CFR – FCSB (duminică, ora 21) Cine câștigă în derbiul etapei ia o opțiune serioasă pentru podiumul campionatului. Un egal ar da șansa oltenilor și giuleștenilor să viseze la locul doi sau împreună pe podium. Asta dacă vor câștiga meciurile lor, meciuri care se anunță infernale. Merg pe mâna ardelenilor, chiar dacă Dan Petrescu se află pe o parte descendentă greu de imaginat, după ce Șumudică în primele șapte etape a strâns tot atâtea victorii. Haralambie, cipriotul, mi se pare un tip interesant. Să vedem!

Farul – Univ. Craiova (sâmbătă, ora 20,30) Nu cu mult sub interesul pentru derbiul etapei se află și curiozitatea pentru meciul de pe litoral. Nu cred că oltenii vor pleca amărâți de la malul mării. Farul are scăpări pe care rapidiștii n-au știut să le exploateze. Dacă oltenii nu se pierd prin lagune vor exploata aceste lacune.

Sepsi – Rapid (luni, ora 20,30) Până acum secuii au arătat că știu fotbal dar au pierdut. Dioszegi a promis că vor obține și puncte nu numai aplauze. Sper să nu o facă tocmai luni. Rapidulețul meu este campioana ratărilor, iar Moldovan prinț al paradelor. Acest joc denotă hazard. Dacă citești primul unșpe nu te-ar duce gândul la așa ceva.

„U” – „48” (sâmbătă, ora 17,30) La grupa mică cel mai interesant joc se dispută pe Cluj Arena. Cele două alături de Petrolul cred că sunt echipele care își vor disputa onoarea de a juca un baraj. Voluntariul nu cred că va ține pasul cu ele. Haide „U”!

Voluntari – UTA (sâmbătă, ora 15) Dacă textiliștii vor să scape de baraj acum este momentul să apese pe pedala războiului de țesut. Cu trei puncte în Bărăgan saltă binișor. Numai să nu alerge după dropii și să prindă doar prepelițe.

Petrolul – Mioveni (luni, ora 18,30) Sondele petroliștilor n-ar trebui să sape la prea mare adâncime pentru a scoate gălețile cu țiței. Trei găleți le-ar fi suficiente. Oricum mai mult nu se poate. Echipa lui Dică e pe ducă.

Chindia – Hermannstadt (duminică, ora 13) Sibienii ar putea obține de la nomazi mai mult decât le-au lăsat moldovenilor. Chestia este de abordare, abnegație și absorbție. Dacă iar o lasă mai moale pe final or păți așijderea.

Botoșani – Argeș (duminică, ora 15,30) Cred că va fi un meci fad care va curge spre un singur portar. Cenușăreasa etapei nu prea lasă loc la speranțe. Piteștenii vor merge în Moldova precum Daea la Bruxelles. În vizită de lucru cu dosarul sub braț. Dosarul avea șină. Nu avea cuprins.

Gruiţă Ienăşoiu