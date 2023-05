Așchia nu sare departe….Nepoata marelui handbalist careian, Mircea Dohan, Iulia Raluca Boroș, convocată la Naționala de Tineret a României

- Advertisement -

Nepoata marelui handbalist careian, Mircea Dohan, Iulia Raluca Boroș a fost convocata la pregătirea centralizata a lotului national de tineret feminin in perioada 14-26 mai 2023 care are loc la Centrul Olimpic Roman Sydney 2000 din localitatea Izvorani (jud. Ilfov).

Boros Iulia Raluca (Inaltime= 1.80m, Greutate= 64kg), nascuta la data de 12 decembrie 2005, in localitatea Targu Mures, a intrat in lumea handbalului in anul 2013, cand avea doar 8 ani, la CS Romsport Oradea, fiind descoperita de Prof. Doina si Cristian Ardelean.

Din anul 2018 a evoluat in Campionatele Nationale- Junioare 3, respectiv Junioare 2, prin transferul la Clubul Alpha Oradea, sub bagheta antrenorilor Sarca Darius, Prof. Tautu Ramona si Padureanu Ioana.

Din anul 2020, sub conducerea antrenorului Prof. Sabin Dacau la AS Tonic Oradea au obtinut locul 7 la Campionatul National Junioare 1; a debutat in Divizia A la Timisoara in 12.09.2021, intr-un meci in care a marcat 5 goluri, cu echipa AS Tonic Oradea. In paralel a evoluat si in Campionatul National Junioare 2 la HCM Oradea.

In septembrie 2022 se transfera la Atletik Satu Mare, fiind antrenata de Prof. Kibedi Albert si Prof. Maries Ciprian; in ultimul an, evolueaza in Campionatul National Junioare 1 la CSM Olimpia Satu Mare; cu echipa satmareana reusesc clasarea pe podium, ocupand locul 3 la Turneul Final “Speranța”.

Este eleva in clasa a XI-a a Liceului Teoretic Aurel Lazar din Oradea, profil: stiintele naturii.

sursa foto bihorjust.ro