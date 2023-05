- Advertisement -

Miercuri, 10 mai 2023, de la ora 18.00, suflătorii Filarmonicii de Stat “Dinu Lipatti” din Satu Mare, sub bagheta dirijorului Lorenzo Moroni și-au propus să reproducă, pe scena Teatrului Municipal Carei, atmosfera spectacolelor de pe Broadway. Preț bilet: 30 lei.

În program: My Fair Lady, The Phantom of the Opera, Fiddler on The Roof, West Side Story, Chicago, Jesus Christ Superstar.