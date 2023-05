Două personalități importante ale județului Satu Mare au fost premiate la Gala I.G.F. Gold Star

- Advertisement -

În perioada 5-8 mai 2023, reprezentanții Uniunii Mondiale de Folclor (I.G.F.) au fost prezenți în județul Satu Mare, în vederea organizării galei de premiere I.G.F. Gold Star (Ex. Oscar în folclor).

Două premii au fost rezervate județului Satu Mare, așadar, cei doi interpreți de muzică populară, Petrică Mureșan, și Nicolae Mureșan au fost premiați sâmbătă, 6 mai, cu Oscar, în cadrul Galei I.G.F Gold Star.

Satu Mare, gazda unuia dintre cele mai așteptate evenimente festive din folclorul mondial, și anume premiile I.G.F. Gold Star

Astfel, în cadrul zile de 6 mai 2023, începând cu ora 15:00, în Sala Mică de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Uniunii Mondiale de Folclor și conducerea județului Satu Mare. Înainte de decernarea acestor premii, președintele Consilului Județean, Pataki Csaba și prefectul Radu Roca, i-au invitat la Palatul Administrativ pe președintele Uniunii Mondiale de Folclor, Dorel Cosma, și pe reprezentanții delegațiilor din cele 16 țări participante la eveniment, pentru a le adresa salutul de bun-venit în județul Satu Mare.

“Bine ați venit în Satu Mare, un județ deschis spre astfel de evenimente menite să ne conserve valorile tradiționale. Aici avem întotdeauna porțile deschise pentru acest gen de manifestări, deoarece considerăm că fiecare nație are valorile ei de bază în folclor, iar tinerii ne dovedesc de fiecare dată că sunt interesați să cunoască tradițiile și valorile culturale. Vă felicit pe toți cei care promovați aceste valori adevărate, fără de care ne-am pierde rădăcinile, fără de care nicio nație n-ar putea exista” , a afirmat Pataki Csaba.

Gala de premiere „I.G.F. Gold Star”(Oscaruri în folclor)

„I.G.F. Gold Star”(Oscaruri în folclor), este un premiu unic, care se acordă la nivel mondial şi se oferă doar personalităţilor culturale de marcă. Gala de decernare a premiilor a avut loc sâmbătă seară, de la ora 18.00, la Centrul Multicultural “Poesis”. Începând cu anul 2008, I.G.F. organizează poate unul dintre cele mai aşteptate evenimente culturale festive, premiile I.G.F. Gold Star (ex. “Oscar” în folclor).

În cadrul evenimentului au fost prezenți asociații naționale de folclor din 16 țări și anume România, Cipru, Italia, Israel, Lituania, Polonia, Spania, Turcia, Vietnam, Franța, Emiratele Arabe-Dubai, Croația, Slovacia, Serbia, Bulgaria și Maroc.

Nicolae Mureșan și Petrică Mureșan au reprezentat cu cinste atât județul, cât și România

Nicolae Mureșan alături de Petrică Mureșan, doi interpreți de muzică populară, bine cunoșcuți în domeniul în care activează, au reprezentat cu cinste atât județul Satu Mare, cât și România, la Gala de premiere I.G.F. Gold Star (ex. “Oscar” în folclor).

Uniunea Europeană de Folclor I.G.F. s-a înființat în anul 1947 la inițiativa Franței și Italiei, a fost probabil primul pas al înființării unei mari familii europene. În acest an, Gala de premiere s-a decis să aibă loc la Satu Mare, cu ajutorul directorului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Robert Laszlo.

„De mai mulți ani am început o frumoasă colaborare. La început, pe târămul literelor, ne-am cunoscut cu domnul președinte Dorel Cosma, ambii fiind scriitori, și iată că de la poezie am reușit să ne continuăm această frumoasă colaborare și în domeniul folclorului. În urmă cu câteva săptămâni, ne-am aflat la o ședință în Polonia, unde s-a decis ca această gală de premiere să se desfășoare în Satu Mare. Un astfel de eveniment înseamnă mobilizare maximă și doresc să mulțumesc colegilor de la Centrul Județean de Cultură, cât și colegilor de la Asociația Națională de Folclor din România pentru că de unul singur nu poți face nimic și iată că în această perioadă avem reprezentanți ai Uniunii Mondiale de Folclor din 16 țări ale lumii, ceea ce este un moment istoric pentru Satu Mare, dar sunt convins că acest moment este doar un început, cu siguranță astfel de evenimente vor mai avea loc în Satu Mare și publicul sătmărean ar trebui să se obișnuiască cu astfel de activități”, a precizat Robert Laszlo, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în cadrul Galei de Premiere I.G.F. Gold Star (ex. „Oscar” în folclor).

Premiul reprezintă o recunoștință pentru evoluția artistică desfășurată de-a lungul anilor, pe scenele festivalurilor naționale și internaționale, sub egida I.G.F. sau în colaborare cu I.G.F.

Primul titlu de artist emerit s-a oferit interpretului Nicolae Mureșan. Robert Laszlo a precizat despre artist faptul că acesta a dus numele județului Satu Mare peste granițele țării, iar prin activitatea sa artistică a făcut cunoscută zona Codrului, când zici Nicolae Mureșan, zici „Trecui aseară prin Codru”.

„Viața mea a fost bazată mereu pe emoție. Dacă nu ar fi fost o emoție, nu aș fi putut să vă transmit niciodată folclorul nostru adevărat, cântecul popular românesc adevărat, de acolo, de la mama lui. Acest lucru nu aș fi putut să îl fac dacă nu aș fi trăit la țară, dacă nu m-aș fi născut în Codru, nu puteam să cânt niciodată frunza codrului în alte circumstanțe”, a spus Nicolae Mureșan.

Cel de al doilea titlu de artist emerit a fost oferit interpretului Petrică Mureșan, iar de asemenea, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Satu Mare, Robert Laszlo, a spus despre acesta că este un reprezentant și un model pentru tânăra generație pentru că în întreaga sa activiate a demonstrat că prin seriozitate, consecvență și multă muncă poți să ajungi acolo unde îți dorești.

„Sunt onorat să ne vedem într-o ipostază atât de frumoasă, nu eram pregătit, nu știam că voi fi premiat. Toate aplauzele le împart cu Robert Laszlo, el a făcut să fiu aici și cu domnul Dorel Cosma, vă mulțumesc foarte mult. Acest premiu doar mă motivează și sper să nu dezamăgesc”, a spus Petrică Mureșan.

Pe parcursul evenimentului, participanții s-au putut bucura de o seară de muzică italiană în onoarea premianților cu participarea extraordinară a sopranei Marialuigia Martino și a tenorului Constantino Minchillo.

Artiști premiați la Gala I.G.F. Gold Star

Amintim artiștii care au fost premiați în cadrul Galei I.G.F. Gold Star:

Premiere artist emerit: Marialuigia Martino – laudatio – Dorel Cosma – înmânarea premiului – Radu Roca – prefectul Județului Satu Mare

CIPRU – invitat pe scenă a fost Michael Lanitis – președintele Federației de Folclor din Cipru și membru în biroul IGF și artistul Constantinos Protopapas

ITALIA – invitat în scenă Benito Ripoli – președinte FITR și președinte adjunct IGF , împreună cu candidatul – Enzo Coca

ISRAEL – invitat în scenă președintele Federației de Folclor din Israel și vicepreședinte IGF Amen Kassem + candidatul Andrei Gosarov

LITUANIA -candidat Rosa NORVILIENE

POLONIA Magosa Broda – președintele Federației din Polonia, membră în biroul IGF și candidata Iulia Doszma

SPANIA – INVITAT ÎN SCENĂ Maria Rita Mira – conducătoarea Ansamblului Gosimos dos Pinos

SENATOR BENITO RIGOLI

SENATOR – Post mortem – Rosen Bogdanov