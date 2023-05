Consiliul Judeţean Satu Mare, Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Primăria şi Consiliul Local Certeze, Primăria şi Consiliul Local Negreşti Oaş și Casa de Cultură Negreşti Oaş, organizează duminică 7 mai de la ora 12:00, cea de-a LXV – a ediție a festivalului folcloric „Sâmbra Oilor” pe dealul de la Huta Certeze şi Moişeni.

Sunt zone în care localnicii îi spun „Ruptul Sterpelor” sau „Sâmbra Oilor”, însă, în esenţă, obiceiul e acelaşi: ciobanii îşi urcă oile la munte, unde, după primul muls, se cântăreşte cantitatea de lapte dată şi se împarte la numărul de proprietari, astfel încât se va şti cât caş, câtă brânză şi câtă urdă va primi fiecare pe parcursul anului.

Însă cea mai celebră e „Sâmbra Oilor” de la Dealul Huta Certeze și Moișeni, care se desfăşoară an de an, în prima duminică din luna mai şi care reuneşte mii de locuitori din județul Satu Mare şi nu numai. Aici, oile sunt urcate în munţi, iar ciobanii îşi primesc partea de lapte şi de brânză, gospodarii vor face caş şi alte soiuri de brânză.

După ce treaba este terminată, toată lumea trece la dans de sâmbra oilor. „Sâmbra Oilor” este un obicei străvechi din “Ţara Oaşului”, judeţul Satu Mare. În Ţara Oaşului autorităţile comuniste nu au reuşit să naţionalizeze proprietăţile oşenilor, astfel încât aceştia au continuat să lucreze pământurile lor şi păstrează cu încăpăţânare tradiţiile lor.

Sâmbra Oilor este sărbătorită prin muzică şi dansuri în port popular, ea are loc la Ruptul Sterpelor, adică separarea şi numărarea oilor ca şi măsurarea laptelui de către ciobanii care pornesc cu turmele spre pajiştile din munţi.

Termenul „sâmbră” semnifică o înţelegere, o reglementare gospodărească, un protocol asupra treburilor majore ale oieritului. Încă de la Sfântul Gheorghe şi până la sărbătoarea Sf. Constantin şi Elena, crescătorii de oi din toate cele 23 de sate oşeneşti se adună în fiecare localitate pentru a stabili împreună unde vor face stânele în acel an, cine le va fi baci şi pe cine vor angaja să le păzească pe timpul păşunatului.

La începutul lunii mai toate mioarele din sat sunt duse la stână. Înainte însă, pentru ca animalele să fie sănătoase şi să dea lapte mult, sunt binecuvântate de preot. Însă nu acesta este secretul pentru ca oile să dea mult lapte. Ciobanii spun că mioarele trebuie dezmierdate. Din laptele lor gospodarii vor face caş şi alte soiuri de brânză. Reţeta nu este complicată, dar este secretă. Şase litri de lapte la un kilogram de caş. Acesta este pus la stors, iar după ce treaba este terminată, toată lumea trece la dans de sâmbra oilor.

Program

12:00 – Deschiderea oficială

12:20 – Momentul de sâmbră – măsurișul laptelui și sfințirea turmelor de oi – Asociația „Vocea oșenilor”

12:35 – Ansamblul „Zelena Oaș” – FRAȚII ZELE

13:00 – Ansamblurile Folclorice „Oașul” și „Sânzienele” din Negrești Oaș – MARIA TRIPON

13:35 –GHEORGHE BERENDE și Grupul din Prilog

13:55 – Ansamblul „Măgura-Oaș” din Târșolț – MARIA PETCA-POPTEAN

14:15–Ansamblul Folcloric „Florile Turțului”

14:35 – Marinel și Andrei PETREUȘ

15:00 – Ansamblul Folcloric „Florile Tărnii” – BIANCA ANGELA-CIONCA

15:30– IULIA MERCA

15:40 – Ansamblul Folcloric „Cununița Năzdrăvană” – LEONTINA DORCA și MARIA CARMEN SAS

16:00 – SAVA NEGREAN BRUDAȘCU

16:30 – Ansamblul Folcloric al Județului „Doruri Sătmărene”

17:00 – Grupul din Batarci

17:20 – Ansamblul Folcloric „Ceatăra din Carei”

Restricții de circulație la Sâmbra Oilor

În contextul celebrării Sărbătorii Câmpenești Sâmbra Oilor, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare vor fi la datorie, astfel încât sătmărenii să se poată bucura într-un climat de siguranță de această zi. Astfel, dorim să informăm cetățenii despre faptul că, în intervalul orar 07.00-17.00, vor fi impuse restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj, respectiv cele de peste 3,5 tone.

Mai exact, în intervalul orar menționat anterior, cei care intenționează să se deplaseze către județul Maramureș nu vor putea circula cu acest tip de vehicule pe DN 19, ci pe DN 1C, utilizând în acest sens ruta ocolitoare Iojib-Apa-Seini.

În acest sens, polițiștii rutieri atrag atenția fiecărui participant la traficul rutier, fie că acesta are calitatea de conducător auto, biciclist sau pieton, asupra respectării tuturor prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice și să manifeste o atenție sporită întrucât fluxul de participanți la traficul rutier va fi unul ridicat.

Pe această cale Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare urează tuturor cetățenilor sătmăreni să sărbătorească acest eveniment fără incidente.