Firma Derșidan a împlinit 30 de ani de activitate

Firma Derșidan, în frunte cu membrii familiei care îi poartă numele, au împlinit acum câteva zile 30 de ani de activitate.

Astfel, întreaga familie, alaturi de toți angajații firmei, au decis să serbeze împlinirea a cei 30 de ani de activitate, printr-un eveniment festiv sâmbătă, 29 aprilie, la restaurantul Poiana Codrului, din municipiul Satu Mare, începând cu ora 18:00.

“Lucrez la firma Derșidan, la restaurantul Poiana Codrului, de 10 ani de zile, mă bucur că lucrez în familia Derșidan. Sunt o familie deosebită, pentru mine sunt ca niște rude, mă bucur că am ales să lucrez la firma dumnealor. Pot să spun că iubesc ceea ce fac și că sunt alături de ei aici, mai ales în momentele acestea”, A spus Murgu Loredana, șefa de sala a restaurantului Poiana Codrului din Satu Mare.

Adrian Derșidan, însoțit de părinți și soția sa, au înmânat în cadrul evenimentului de sâmbătă, diplome și premii în bani angajaților.

Întregul eveniment a fost coordonat cu ajutorul Auricăi Flonta, iar sutele de participanți s-au distrat în compania formației…

“Lucrez la firma Derșidan din anul 2004, am trecut prin toate etapele care pot să existe în comerț, de la agent la lucrător comercial, șef de magazin. Practic, am trăit o viață alături de această familie și am văzut toate succesele, am luat parte cam la toate reușitele mari pe care le-au avut ei. Legat de familia Derșidan, am avut norocul să fiu practic un adoptat al familiei lor, am avut personal niște momente mai neplăcute, iar aici, ei mereu mi-au fost alături, m-au ajutat și știu că mă consideră probabil un pion de bază. Le mulțumesc foarte frumos pe această cale, iar ei știu că pentru mine sunt ca niște părinți. Momentan conduc magazinul Cash&Carry Derșidan, eu am fost cel care am am pus prima sticlă în magazin. M-am bucurat în acești ani de încrederea lui totală, deși nici mie, la început, nu mi-a fost ușor, mi-a fost prică să plasez comenzi, deoarece nu au fost pe banii mei, dar asta nu a fost niciodată o problemă. Am învățat multe de la ei. Nu suntem cel mai ieftin magazin din oraș însă putem servi orice unitate de alimentație publică, începând de la ciorapi și până la cele mai scumpe băuturi. Satisfacția pe care o am lucrând alături de ei și ce am învățat de la dânșii e ca atunci când clientul îți pășește pragul magazinului, trebuie să îl faci mulțumit de ce a văzut. Mi-as dori să particip și peste 10 ani la un astfel de eveniment, iar peste alți 10 de ani, chiar am discutat cu domnul Derșidan, să fim amândoi pensionari cu drept de muncă”, A precizat Ristea Cristian, angajat al firmei Derșidan.

Evenimentul de serbare a celor 30 de ani de activitate a firmei Derșidan, a început cu o binecuvântare din partea părintelui Peter Cristian.

„Le doresc familiei Derșidan, care sunt credincioșii Bisericii noastre, Sfântul Gheorghe, și apropiați nu numai de Biserica noastră, ci și de mai multe lăcașe de cult din oraș și din județ, unde au contribuit cu sume substanțiale și de multe ori ne-au surprins prin bunătatea, credința și prin respectul lor față de tot ce înseamnă sfânt și sacru. Dumnezeu că le ajute în continuare să prospere, să fie o firmă care să facă cinste și bucurie familiei Derșidan și urașii sunt și vin din spate să susțină activitatea în continuare”, a spus părintele.

Istoria firmei Derșidan

Adrian Derșidan a mărturisit în cadrul evenimentului că dorește să mulțumească, alături de familia sa, tuturor participanților că au ales să împărtășească bucuria aniversării a 30 de ani de la înființarea societății SC.Derșidan.SRL.

„Acești 30 de ani au fost pentru noi toți, ani frumoși, plini de succese, deși nu au fost lipsiți de dificultăți. Au fost frumoși pentru că în anul 1993, părinții mei au pornit pe un drum în care au pus primele cărămizi a unei afaceri de familie și anume într-un spațiu de 50 de metrii, închiriat, unde au deschis primul magazin alimentar. Cu multă determinare, ambiție, au reușit să treacă prin câteva etape de dezvoltare. De la magazin alimentar, la depozit alimentar și distribuție în diferite spații închiriate. În anul 2006, au reușit să se relocheze în propriul spațiu cu o suprafață de peste 2500 de metrii pătrați. Mai apoi, m-am alăturat și eu în cadrul companiei alături de părinții mei, prin multă muncă, seriozitate, perseverență. Cinci ani mai târziu, respectiv în anul 2011, după o mărire semnificatpvă a spațiului, am reușit să deschidem un magazin de tipul Cash and Carry și un depozit de distribuție care deservește toate magazinele din județul Satu Mare. Ca și gamă de produse, compania noastră oferă un portofoliu variat care cuprinde produse alimentare și băuturi, produse nealimentare cum ar fi cosmetice, detergenți, jucării, dar și produse congelate și lactate”, a informat Derșidan Adrian.

În ciuda dificultăților, familia Derșidan a reușit să își păstreze poziția de frunte și să rămână unul dintre pilonii de bază a interprinzătorilor din Satu Mare. În prezent, această societate are un număr important de distribuție. Astăzi compania are 82 de angajați, majoritatea cu o vechime de peste 10 ani, mai exact, 31 sub 5 ani, 20 de angajați cu o vechime între 5 și 10 ani, 20 de angajați, între 10 și 15 ani, cinci angajați cu o vechime între 15 și 20 de ani, cinci angajați cu o vechime între 20 și 25 de ani și un angajat cu o vechime de 30 de ani.