Liga 2: Unirea lui Dacian Nastai încheie sezonul cu o victorie surprinzătoare la Chiajna! Portarul Sebastian Moroz a apărat un penalty și a fost omul meciului!

Final de sezon în play out-ul Ligii a 2-a. Minaur Baia Mare , Poli Timișoara, Ripensia Timișoara și Unirea Constanța au retrogradat direct iar Metaloglobus și Progresul Spartac se vor duela la baraj pentru ultimul loc ce asigură rămânerea în eșalonul doi.

În play off mai sunt de jucat meciuri din ultimele două runde iar Poli Iași e singura echipă sigură de promovare.

După ce runda trecută sătmărenii Dacian Nastai și Sebastian Moroz au fost incluși în echipa etapei în urma victoriei , 2-0 reușite de echipa lor, Unirea Constanța în fața Ripensiei, iată că aceștia au mai reușit sâmbătă , 6 mai o nouă lovitură.

Unirea s-a impus la Chiajna, scor 1-0 după un meci în care Massaro a marcat unicul gol în minutul 77 din penalty. Doar că portarul Sebastian Moroz a fost omul meciului. Acesta a apărat o lovitură de la 11 m și a avut alte patru intervenții salvatoare în fața echipei antrenate de Eugen Trică.

”Legăm două victorii dar părerea de rău e că acestea vin târziu. Mi-am respectat munca și oamenii care au avut încredere în mine.Sunt convins că mulți dintre acești jucători își vor găsi angajamente la liga a 2-a de la vară” ne-a spus Dacian Nastai.

”Dacă acum am fi început campionat, să zicem că am fi arătat mult mai bine. Nu știu dacă e vreo consolare că am terminat peste Ripensia, eu o interpretez pe partea cealaltă. E durerea și mai mare, pentru că eu cred că se puteau face mai multe puncte”, a declarat Dacian Nastai la Metropola TV.

Legat de viitor…Nastai a precizat: ”Lucrurile vor fi mai bune ca în acest an. Nu a fost un an ușor, a fost un an complicat și o spune o persoană din interior. Dar am reușit să facem puncte, să facem și jocuri bune. Sigur, în unele momente rezultatele nu au fost cum voiam, dar asta e munca de antrenor.

Cei care decid la echipă sunt cei care finanțează. Eu pot doar să îi sprijin. Cât timp se dorește continuarea proiectului, eu rămân. Putem să încercăm să promovăm, tot așa, tineri jucători.”

Play-off

Dinamo – Unirea Dej …………

duminică, 7 mai 2023, ora 12:00

Gloria Buzău – Politehnica Iaşi – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

duminică, 7 mai 2023, ora 14:30

Steaua – SC Oţelul Galaţi – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Ultima etapă din Play-off:

miercuri, 10 mai 2023, ora 19:00

Politehnica Iaşi – Steaua – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

joi, 11 mai 2023, ora 17:30

Unirea Dej – Gloria Buzău – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

joi, 11 mai 2023, ora 20:30

SC Oţelul Galaţi – Dinamo – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Play-out Grupa A

Politehnica Timișoara – Metaloglobus Bucureşti 0-5

CSM Slatina – Minaur Baia Mare 1-0

CS Comunal Şelimbăr – FK Miercurea Ciuc 1-3

Unirea Slobozia stă.

Play-out Grupa B

Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Progresul Spartac 0-1

CSC Dumbrăviţa – FC Braşov 1-2

Moțiu 59 / Mitrov 45+1, Angelov 66

Concordia Chiajna – Unirea Constanţa 0-1

Ripensia Timișoara stă