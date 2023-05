În perioada 5-8 mai 2023, reprezentanții Uniunii Mondiale de Folclor (I.G.F.) vor fi prezenți în județul Satu Mare, în vederea organizării galei de premiere I.G.F. Gold Star (Ex. Oscar în folclor).

Astfel, sâmbătă, 6 mai 2023, de la ora 18:00, la Centrul Multicultural „Poesis”, în avanpremiera festivalului folcloric „Sâmbra Oilor”, se vor decerna, la Satu Mare, premiile IGF Gold Star (Oscaruri în folclor). Începând cu anul 2008, I.G.F. organizează poate unul dintre cele mai aşteptate evenimente culturale festive, premiile I.G.F. Gold Star (ex. “Oscar” în folclor).

Vor fi prezenți președinții și reprezentanții Asociațiilor Naționale de Folclor din 16 țări ale lumii, după cum urmează: România, Cipru, Italia, Israel, Lituania, Polonia, Spania, Turcia, Vietnam, Franța, Emiratele Arabe – Dubai, Croația, Slovacia, Serbia, Bulgaria și Maroc.

Această manifestare se organizează în fiecare an în țări diferite. Anul acesta, în ședința Biroului Executiv I.G.F. ce s-a desfășurat în perioada 23- 26 martie 2023, în Nowy Sącz (Polonia), s-a hotărât ca manifestarea să aibă loc în Satu Mare, România.

Din 2011 și până în prezent, prof. dr. Dorel Cosma – președintele Asociației române este și președintele Uniunii Mondiale de Folclor I.G.F. cu sediul la Voiron ( Franța) și San Giovanni Rotondo ( Italia). În urmă cu patru ani, în conducerea Asociației Naționale de Folclor din România a fost ales și Robert Laszlo, ocupând funcția de prim-vicepreședinte. Ca semn al respectului pentru munca desfășurată, Biroul Executiv al Asociației Naționale de Folclor din România a decis mutarea sediului la Satu Mare, unde prim vice-președintele Robert Laszlo are atribuții sporite, inclusiv în raporturile cu Uniunea Mondială de Folclor I.G.F.