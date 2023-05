Un nou succes remarcabil! – Eminescianul Luca Valentin Mureșan calificat în Lotul Național Restrâns de Informatică

- Advertisement -

Luca Valentin Mureșan, elev în clasa a VII-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare, un adevărat geniu al informaticii, s-a calificat în Lotul Național Restrâns de Informatică -juniori. Performanța sa remarcabilă este o dovadă incontestabilă a talentului, a dedicării și a perseverenței de care a dat dovadă.

Elevul nostru, Luca Valentin Mureșan, a reușit să se impună la etapele de selecție și să obțină un loc în lotul restrâns, alcătuit din cei mai buni tineri programatori ai țării noastre. Reușita sa nu este doar o mândrie pentru școala noastră, ci și pentru întreaga comunitate locală.

Talentul și pasiunea lui Luca Valentin Mureșan pentru informatică au fost evidente încă de la primele sale rezultate notabile în competițiile locale și naționale. Cu o dorință arzătoare de a-și dezvolta abilitățile și de a învăța mereu mai mult, el a depus eforturi considerabile pentru a-și perfecționa cunoștințele și a se poziționa pe primele locuri în competiții.

Luca Valentin Mureșan a participat la numeroase competiții de informatică și matematică, obținând în mod constant rezultate remarcabile și clasându-se în fruntea listelor de participanți: Locul 1 la Olimpiada Județeană de Informatică 2021 (clasa a V-a), Locul 1 și Medalie de AUR la Olimpiada Națională de Informatică ONSEPI 2021 (clasa a V-a), Locul 1 la Olimpiada Județeană de Informatică 2022 (clasa a VI-a), Locul 2 și Medalie de AUR la Olimpiada Națională de Informatică 2022 (clasa a VI-a), Locul 1 la Olimpiada Județeană de Matematică 2022 (clasa a VI-a), Medalie de AUR la Olimpiada Națională de Matematică 2022 (clasa a VI-a), Locul 1 la Concursul Interjudetean de Matematică și Informatică Sever Aurel Groze 2022 – secțiunea informatică (clasa a VII-a), Locul 4 la Concursul Interjudetean de Matematică și Informatică Sever Aurel Groze 2022 – secțiunea matematică (clasa a VI-a), Medalie de ARGINT la Concursul Internațional de Informatică Info(1)Cup 2023, Locul 1 la Olimpiada Județeană de Matematică 2023 (clasa a VII-a), Locul 1 la Olimpiada Județeană de Informatică 2023 (clasa a VII-a), Locul 1 la Concursul Interjudețean de Matematică și Informatică Grigore Moisil – secțiunea informatică (clasele VII-VIII), Locul 2 și Medalie de AUR la Olimpiada Națională de Informatică 2023 (clasa a VII-a), calificat la Lotul National Lărgit de Informatică pentru Juniori 2023, Medalie de AUR la Olimpiada Națională de Matematică 2023 (clasa a VII-a), Locul 3 la probele de baraj pentru calificarea în Lotul Național Restrâns de informatică-juniori.

Această nouă calificare a sa reprezintă o etapă crucială în parcursul lui către excelență și reprezintă o oportunitate unică de a se măsura cu cei mai buni programatori din țară și din lume. Este un pas important în direcția carierei sale în domeniul informaticii și confirmă faptul că eforturile și dedicarea sa nu au fost în zadar.

Suntem extrem de mândri de Luca Valentin Mureșan și de reușita sa remarcabilă. Ne bucurăm că am avut privilegiul de a fi alături de el în acest parcurs și suntem convinși că va avea performanțe extraordinare și în etapele următoare ale competițiilor.

Îi dorim lui Luca mult succes în continuare și îl încurajăm să își urmeze pasiunea și să continue să se dezvolte în domeniul informaticii. Suntem convinși că el va reprezenta cu mândrie țara noastră la competițiile internaționale și că va aduce onoruri și laude în comunitatea noastră.

Felicitări, Luca Valentin Mureșan, pentru această performanță extraordinară! Ești o adevărată sursă de inspirație pentru toți colegii tăi și un exemplu de determinare și ambiție. Continuă să strălucești și să aduci mândrie în școala noastră și în țara noastră.