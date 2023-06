A avut loc cea de a treia ediție a conferinței „Eroi și Martiri”

- Advertisement -

Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare a fost în data de 16 iunie, începând cu ora 18.00, gazda celei de a treia ediții a conferinței „Eroi și Martiri”, în organizarea Asociației Civice Tempora și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Satu Mare.

Întreaga conferință a fost susținută de părintele profesor universitar dr. habil. Constantin-Valer Necula, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna” din Sibiu.

„Părinte drag, Constantin Necula, am constatat cu admirație că domnul Voicu Șichet, pe ivnitație și pe afiș va așeazat între două monumente, un gest deloc întâmplător, de ce? fiindcă la înălțarea acestor două monumente, adică Monumentul Eroului Necunoscut și Monumentul Biserica și Armata Română, un rol deosebit de important l-au avut chiar doi dintre credincioșii Catedralei noastre și anume Voicu Șichet și dr. Daniela Bălu, director al Muzeului Județean Satu Mare, iar dumneavoastră, Părinte drag, ne-ați susținut mereu în tot ceea ce ne-am propus fiind pe drept cuvânt, un prieten al Bisericii noastre și al sătmărenilor. Prin Darul lui Dumnezeu, Monumentul Biserica și Armata Română a fost sfințit anul trecut de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, cu ocazia aniversării a 85 de ani de la zidirea Catedralei, ca omagiu adus eroilor Armatei Române ce au contribuit substanțial la ridicarea Catedralei și la întărirea ortodoxiei sătmărene, precum și în semn de recunoștință pentru toți ctitorii acestei Biserici minunate. În calitate de preot paroh al Catedralei, prima Biserică Ortodoxă Românească construită în orașul Satu Mare, am dorit foarte mult împreună cu colegul meu, Părintele Radu, să marcăm cei 85 de ani prin evenimente care să rămână în istoria ortodoxiei. De aceea am propus realizarea Monumentului Biserica și Armata Română, care momentan se află în curtea Bisericii noastre. Nu a fost un proiect ușor de realizat, dar am reușit să îl înfăptuim cu ajutorul lui Dumnezeu, al Maicii Domnului, al Sfinților Martiri Brâncoveni, cu acordul deosebit al consilierilor parohiali, al credincioșilor parohiei, cu ajutorul primăriei și al tuturor celor care s-au implicat sufletește și financiar în demersul noastru. De asemenea, am marcat cei 85 de ani prin publicarea Monografiei Catedralei Ortodoxe Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare, prin restaurarea mormântului Părintelui Meletie Răuțiu, ctitor al catedralei, primul ei paroh ș primul protopop ortodox al sătmarului”, a spus Părintele paroh Cristian Boloș, în deschiderea conferinței.

În cele ce urmează, elevii Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncoveanu” din Satu Mare au oferit participanților, un moment artistic, conduși de Părintele profesor Lucian Dohoș.Micuții au interpretat Balada și cântecul lui Constantin Brâncoveanu. De asemenea, Părintele Cristian Boloș a precizat faptul că acești copilași vin deseori la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, participă la Sfintele Liturghii, la Sfintele Slujbe, se Mărturisesc și înfrumusețează Sfintele Slujbe prin vocile lor minunate.

„Mă bucur că am reușit să organizăm cea de a treia ediție a Conferinței Eroi și Martiri și cu această ocazie să îl aducem pe părintele Necula, pentru a fii în mijlocul nostu, pentru a patra oară, deoarece prima dată a fost sub un alt generic, atunci când s-au aniversat 10 ani de la apariția primului număr al revistei Eroii Neamului. Iată că acum am ajuns la ediția cu numărul 54. Eu sper ca această serie de confeințe să fie deja o tradiție și sper că atât anul viitor, cât și în cei ce urmează Părintele Necula să vină la noi să ne spună ce are de spus despre acest subiect”, a spus Voicu Șichet

Acesta a mulțumit de asemenea celor implicați în organizarea conferinței precum și părintelui Constantin-Valer Necula pentru că a acceptat din nou învitația de a fi prezent în Satu Mare

Printre cei prezenți la Conferința „Eroi și Martiri”, s-au numărat directorul cancelariei, Radu Iancu viceprimarul Adelin Ghiarfaș și viceprimarul Cristina Tămășan- lieș.

La sfărșitul conferinței partcipanții au putut să îi adreseze Părintelui Necula întrebări, fie direct, fie prin bilețele, cei prezenți primind în fața lor câte o foaie.

Conferința a fost organizată cu binecuvântarea PS Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.