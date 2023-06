A venit vacanța. Ce facem cu ea?

- Advertisement -

Cum vine vara și se termină și școala auzim mai peste tot întrebarea ”Unde mergeți în vacanță?”.

Pentru cei mai organizați ce și-au făcut planurile încă din iarnă, ori pentru cei cu dare de mână și buzunar răspunsul poate fi unul clasic…Turcia, Grecia, Spania, Italia ori Croația. Ca să nu mai vorbim de cei cu destinații exotice, gen Cuba, Republica Dominicană, Dubai, Seychelles ( sâc).

Nu vreau neapărat să vorbesc despre prețuri, inflație sau cu cât ne costă mai mult vacanța din 2023 față de cea din 2022…Sau față de cea de dinainte de pandemie…Nici nu mai pomenesc de prețurile biletelor de avion care au crescut mai ceva ca al nostru personaj de basm, Pipăruș Petru.

Aș vrea doar să pomenesc că pentru cei mai puțin pretențioși și care n-au bugete puse deoparte pentru destinații externe există variante de bun simț și la câțiva pași distanță de noi…

Ideea mi-a venit după discuțiile avute cu invitații mei de marți și miercuri de la Actualitatea sătmăreană… Primarul Ardudului, Ovidiu Duma, era extrem de mândru de cavalerii lui…De Cavalerii Cetății Ardud care au fost vedete la un festival la Deva. Și care pregătesc deja MedievArtFest-ul de la Ardud din iulie. Mda…am putea face un tur al cetăților transilvane…De ce nu… și să începem de la Ardud…prin lanul de lavandă căci vorba vine, anul acesta lavanda a bătut rapița la numărul de poze din lanuri. Cu o mențiune pe care tot marți seara am aflat-o cu tristețe…Că anul acesta din cauza neînțelegerilor din Consiliul Local Sighișoara, celebrul festival medieval , unic în Europa, nu va mai avea loc în acest an…Apoi de ce n-am da o fugă și la Viscri pe urmele Regelui Charles ori pe unica Via Transilvanica…Sau la Cârța și Cârțișoara pe urmele lui Badea Cârțan.

Invitatul de miercuri , vicepreședintele Consiliului județean Lenuța Cornea m-a dus cu vorba tot înspre turism…Cu vestea bună că , în sfârșit, se deschide zona Luna Șes. Mai precis telescaunul va fi inaugurat vara asta…Era să zic că în sfârșit schiem vara asta la Luna Șes dar după mai bine de 30 de ani de așteptări e bine că povestea va avea un Happy End. În plus, Consiliul județean ne propune primul traseu Via Ferrata amenajat în Dealul Măgura, Bătarci. O minunăție pentru persoanele dornice de aventură. Am primit și asigurări că pentru a putea parcurge traseul de Via Ferrata nu este nevoie de o condiție fizică specială. Via Ferrata are pe toată lungimea traseului un cablu de oţel fixat în stâncă, de care se prind sistemele de siguranță, iar acolo unde traseul permite, există trepte metalice pentru o ascensiune mai ușoară. Și am rămas în zona Oașului…cu supărarea invitatei mele că și în 2023 românii confundă Țara Oașului cu Maramureșul istoric…La capitolul identitate pentru Satu Mare, mai e de lucrat când vine vorba de turism, trebuie să recunoaștem…Și ca să închidem discuțiile legate de turism zonal am ajuns și la Ștrandul de la Tășnad și apa termală ”cea mai cea”…locație potrivită pentru cei care doresc o vacanță mai pe leneveală. La doi pași de Peleșul Transilvaniei din Carei , ori de Mănăstirea de la Scărișoara ca să nu se supere cei cu turismul ecumenic…N-am pomenit nimic de Oradea , nu că n-ar fi multe de văzut și făcut pe-acolo dar la câți sătmăreni au fost deja plimbați pe-acolo tare mi-e că nu mai am cui scrie…

Dacă vi s-a făcut poftă de o minivacanță mai pe buget de criză să știți că mai avem idei de prin Sătmar și împrejurimile lui…Promitem să venim și cu idei de cazare și masă ori cu trasee și imagini…Așa cum v-am obișnuit de altfel în ultimii ani pe celebra deja pagină 3 din GNV-ul de vineri cu destinații de weekend!

Florin Mureşan