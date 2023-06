Elevii sătmăreni vor avea festivitate de final de an școlar

- Advertisement -

Mii de elevi, atât din municipiul Satu Mare, cât și din întregul județ, au pășit din nou pe holurile școlilor la care învață, în urma suspendării grevei profesorilor.

Așadar, potrivit unui anunț al sindicatelor din Educație, cadrele didactice s-au întors din data de 13 iunie la catedre pentru a putea încheia așa cum se cuvine anul școlar.

La începutul ședinței care a avut loc în cursul zilei de 12 iunie, prim ministrul Nicolae Ciucă a declarat faptul că Guvernul aprobă ordonanțele de urgență privind majorările salariale pentru personalul din Educație.

„Pe baza discuțiilor și angajamentelor tuturor părților implicate, am decis, la nivelul coaliției și în deplin consens cu liderii de sindicat ca, odată ce avem răspunsul scris din partea dumnealor legat de revenirea la clasă a tuturor dascălilor, vom adopta și ne vom ține de cuvânt – cum am făcut și până acum – prin adoptarea OUG cu elementele de conținut așa cum au fost ele agreate cu sindicatele.

Vom adopta OUG – sunt două – una vizează creșterea salarială de la bugetul de stat și alocarea fondurilor necesare pentru formarea profesională, bani care vor fi pe liniile de finanțare europeană.

În acest fel, guvernul acesta a asigurat începand cu sfârșitul anului 2021, pentru anii 2022-2023-2024, o finanțare de 8 mld. de lei (…)”, a declarat prim ministrul.

Primarii comunelor din județul Satu Mare spun că festivitatea de final de an școlar va avea loc

Reporterii Gazetei de Nord-Vest au stat de vorbă cu primarii din județ pentru a afla cum vor gestiona aceștia problematica acestui sfârșit de an școlar.

Astfel, primarul comunei Homoroade din județul Satu Mare a precizat faptul că toți elevii s-au întors la cursuri, iar anul școlar se va finaliza așa cum se cuvine, cu festivitate și premiere.

„Școala a reînceput din data de 13 iunie, iar pentru elevii claselor primare, chiar din data de 12 iunie. Joi, 15 iunie, începând cu orele 12.00, va avea loc festivitatea de final de an a clasei a VIII-a, după care urmează ca aceștia să se pregătească pentru examenele din cadrul Evaluării Naționale”, a precizat Ardelean Simion, primarul comunei Homoroade.

De asemenea a declarat și Marian Torok, primarul comunei Medieșu Aurit.

„Cel mai probabil vom face festivitate de sfârșit de an, în care elevii clasei a VIII-a vor preda cheia elevilor din clasa a VII-a, nu știm exact dacă festivitatea va include și premiere, acest lucru va rămâne la latitudinea doamnei director, dar vom lua o decizie”, a spus primarul Marian Torok.

Directorul școlii din comuna Beltiug, Stirbu Ion Eremia, a precizat pentru Gazeta de Nord-Vest că toți copiii s-au întors la școală începând cu data de 13 iunie, iar festivitatea încheierii de an școlar va avea loc vineri, 16 iunie, de la ora 10.00. Acesta a mai informat faptul că alături de profesori lucrează la încheierea mediilor, la încheierea situațiilor școlare, mai ales când vine vorba de elevii clasei a VIII-a.