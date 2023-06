FOTO: Sărbătoarea cămășii ucrainene ,,Vișivanca” de la Tarna Mare, s-a bucurat de un mare succes.

- Advertisement -

Duminică, 11 iunie 2023, la Căminul Cultural din Tarna Mare, a avut loc cea de a VI ediție a Zilei Cămășii Ucrainene ,,Vișivanca”. Evenimentul a fost organizat de către Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Satu Mare, care an de an marchează această sărbătoare printr-o manifestare tradițională a cântului și portului ucrainenilor din județul Satu Mare. În calitate de gazdă a evenimentului, primarul Monica Sobius, a salutat oaspeții și formațiile invitate. Au luat apoi cuvântul: deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, secretarul general U.U.R. Liuba Horvat, care este și președintele filialei U.U.R. Satu Mare, Radu Iancu, director de cabinet la Instituția Prefectului, Vasile Buciuta, trezorier al UUR, Miroslav Petrețchi, președintele U.U.R. filiala Maramureș, Ioan Recalo, membru în Rada UUR și vicepreşedintele UUR, d-na Ana Sambor. Din partea Ucrainei, Janna Mykytiuk, directorul școlii speciale din Hust, Vitalii Liubka, viceprimarul orașului Vinogradiv, primarul din Korolevo, Anton Ceipesh din Ucraina și alții.

Au fost prezenți din partea Uniunii Ucrainenilor din România şi d-l Lauruc Mihai- preşedintele organizaţiei loc Sighetu Marmaţiei Filiala Maramureş, Bobriuc Narcis – vicepreşedinte- organizaţia locală Bocicoi Filiala Maramureş, liderii filialelor locale UUR din județele Satu Mare, precum și un mare număr de etnici ucraineni veniți din întreg județul pentru a fi prezenți la acest emoționant eveniment.

Vorbitorii au subliniat importanța păstrării și promovării filonului identitar ucrainean din România, iar cămașa ucraineană este un simbol al definirii acestei identități. În aceste condiții grele pentru poporul ucrainean, care de aproape un an și jumătate se află sub asediul cotropitorilor ruși, manifestarea de la Tarna Mare s-a constituit și într-un gest de profundă solidaritate cu cauza poporului prieten și vecin ucrainean. Liderul U.U.R., Miroslav Petrețchi a reliefat valoarea identitară a cămășii ucrainene, ca simbol al continuității și al demnității ucrainenilor: ”Ne aflăm la cea de a VI-a ediție a acestui prestigios festival, care nu a fost întrerupt nici măcar în timpul pandemiei și sunt convins că, așa cum a învins criza sanitară, cămașa noastră va ieși victorioasă și din acest război nedrept, care pune la grea încercare dârzul popor ucrainean.”

A urmat apoi un program cultural susținut de către Ansamblul folcloric ,,Florile Tărnii” coordonat de Bianca Cionca, grupul vocal ,,Miculeanca” din Micula, coordonat de Loredana Morar, cantautorul Adrian Lupescu, grupul vocal din Rona de Sus, Maramureș, coordonat de Maria Prodaniuc Ansamblul popular „Ujanka” din Holmok, coordonator Vasilena Vovkanici, Ucraina, care au prezentat melodii și obiceiuri folclorice ucrainene și românești.

Deputatul Miroslav Petrețchi, a înmânat câteva cămăși tradiționale ucrainene, mai multor personalități care au contribuit la promovarea valorilor culturii ucrainene.

Pe lângă programul artistic, participanții au avut prilejul să guste din savuroasele produse culinare ale bucătăriei tradiționale ucrainene care s-a bucurat de o mare apreciere.

,,Manifestarea este rodul muncii unei echipe serioase, iar roadele sunt pe măsura așteptărilor. An de an, acest eveniment este așteptat cu nerăbdare de întreaga comunitate din Tarna Mare, comună unde trăiesc într-o deplină armonie români și ucraineni. Mă bucur că și anul acesta am reușit să realizăm acest eveniment, care iată, că a devenit deja unul de tradiție…” a declarat Liuba Horvat.