Rapid – 100 de ani

- Advertisement -

Poate ar fi bine să încep această privire peste umăr cu un răspuns la întrebarea „Cum am ajuns rapidist?”, dar am mai scris despre asta (prin 1961, în clubul muncitoresc al fabricii Vitrometan din Mediaș am văzut primul meci de fotbal în timp ce mă uitam pentru prima oară în viața mea la minunea de pe acea vreme – televizorul). Poate ar fi bine să încep cu primul meu pas pe Potcoava din Giulești, dar și despre asta am mai scris (în toamna lui 1971 ca junior II al Rapidului). Poate ar fi bine să spun cum am trăit primul titlu al Rapidului din 1967, dar și despre asta am mai scris (mă simțeam supraom în mijlocul galeriei ce mărșăluia de la Ploiești la București).

Rapid nu înseamnă doar fotbal. Fotbalul profesionist a început la Rapid abia în 1992 când s-a desprins secția de fotbal din Clubul Sportiv Rapid, înființându-se Uniunea Fotbal Club Rapid, mai pe scurt Rapid. De aceea pentru început voi scrie despre acest club sportiv Rapid. De-a lungul timpului clubul a trecut prin tumultoase încercări. Înființat în 1923, pe 25 iunie, sub denumirea de „Asociația culturală și sportivă CFR”, având supranumele de „ciocănari”, avea în calitate de membrii muncitori de la Atelierele Grivița la patru sporturi (dacă țin bine minte fotbal, rugby, oină și șah). O sumedenie de ramuri sportive s-au perindat prin acest club în ultima sută de ani. De la șah în 1923 și până la scrimă (anul acesta pentru prima oară) Rapidul a atins toate sporturile care s-au perindat prin România, de la oină la baseball. Astăzi clubul sportiv are următoarele secții sportive: handbal feminin, baschet masculin și feminin, volei masculin și feminin, polo masculin și feminin (în toate aceste competiții pe echipe Rapidul s-a clasat între primele cinci în ediția 2022-2023), box, haltere, atletism, karate, lupte libere, judo, popice, kempo, tenis de masă și de anul acesta scrimă.

În toate aceste sporturi (inclusiv la mezina scrimă) s-au câștigat cel puțin titluri naționale. Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, cupe europene la nivel de cluburi, recorduri mondiale, recorduri europene și multe alte noțiuni sportive poartă în arhiva lor la cel mai înalt nivel și numele Rapid București.

Despre fotbal sunt convins că aveți foarte multe cunoștințe privitor la Rapid. Tot atât de sigur sunt însă că nu le știți pe toate. Fără a avea pretenția că le știu eu, vă redau mai jos principalele cifre și detalii ale fotbalului rapidist:

3 titluri de campioană a României: 1967, 1999 şi 2003;

14 ori vicecampioană a României: 1937, 1938, 1940, 1941, 1949, 1950, 1964, 1965, 1966, 1970, 1971, 1998, 2000 şi 2006;

7 clasări pe locul 3: 1948, 1961, 1968, 1996, 2002, 2004 şi 2008;

13 Cupe ale României: 1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1972, 1975, 1998, 2002, 2006 si 2007;

4 Supercupe ale României: 1999, 2002, 2003 si 2007;

câştigătoare a Cupei Basarabiei (1942), un campionat naţional nerecunoscut însă oficial;

câştigătoare a Cupei Primăverii (1957), altă întrecere la nivel naţional, nerecunoscută oficial, menită să înlesnească trecerea de la un sistem competiţional (primăvară-toamnă) la altul (toamnă-primăvară);

câştigătoare a Cupei Ligii (1994);

Prima echipă românească ajunsă în finala unei competiţii europene inter-cluburi: Cupa Europei Centrale (1940 – finala cu Ferencvaros Budapesta nu s-a mai disputat din cauza războiului);

Cel mai lung parcurs european al unei echipe româneşti într-o competiţie continentală intercluburi (alături de CFR Cluj anul acesta în Liga Conferinței): 16 meciuri in Cupa UEFA 2005-2006;

Calificari in sferturile de finală ale Cupei Cupelor (1972-1973) şi Cupei UEFA (2005-2006);

Câştigătoare, de două ori, a Cupei Balcanice intercluburi: 1964 şi 1966;

Câştigătoare a Campionatului European Feroviar: 1968;

Trei participări în Cupa/Liga Campionilor: 1967, 1999 şi 2003;

Trei participări în Cupa Cupelor: 1972, 1975 şi 1998;

Unsprezece participări în Cupa UEFA: 1968, 1969, 1971, 1993, 1994, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006 si 2007;

Cinci participări în Cupa Intertoto: 1989, 1991, 1992, 1993 şi 1997;

Prima echipă din România care a juns într-o finală europeană (Cupa Europei Centrale – 1940);

Singura echipă din România ce deține două trofeee în aceeași competiție europeană (Cupa Balcanică – 1964 și 1966);

Singura echipă din România care a participat la toate competițiile euopene;

Echipa română cu cele mai multe trofee câștigate consecutiv – 6 (Cupa României în anii 1937-42);

Echipa de club cu cele mai multe partide disputate în primul eșalon al fotbalului românesc – 2216;

Echipa de club cu cea mai mare asistență: în primul eșalon pe 16 martie 1985, la jocul Rapid – Steaua au fost 100.000 de spectatori; în eșalonul secund pe 8 iunie 1980, la jocul Progresul – Rapid au asistat 55.000 de spectatori; de asemenea în ligile trei și patru au record de asistență.

Cum să nu fi rapidist? Nu înțeleg!