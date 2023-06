Ziua Olimpismului sărbătorită la Sala de Scrimă ”Alexandru Csipller”! Fostele campioane, Suzana Ardeleanu și Cristina Stahl alături de viitorii ”olimpici”

- Advertisement -

23 iunie este Ziua Internațională a Olimpismului, iar cu această ocazie Academia Olimpică Română, filiala Satu Mare a vrut să puncteze momentul printr-o acțiune de suflet la sala de scrima ”Alexandru Csipller” .

Directorul Academiei Olimpice, filiala Satu Mare , profesorul Alexandru Contraș împreuna cu secretara Cecilia Nastor, au organizat o competiție de casă în care i-au angrenat pe floretiștii sătmăreni.

Iar evenimentul s-a bucurat de prezența campioanelor scrimei românești, foste participante la Jocurile Olimpice, Suzana Ardeleanu și Cristina Stahl.

Fosta campioană mondială în 1969 la Havana, Ardeleanu Suzana și Cristina Stahl, campioană europeană și vicecampioană mondială la floretă le-au fost alături participanților la această competiție în care spiritul olimpic a fost la el acasă. S-au oferit diplome și medalii de participare tuturor participanților la acest eveniment.

Din partea Clubului Sportiv Satu Mare acțiunea a fost coordonată de antrenorii Lengyel Éva, File Attila și Dan Șuta.

Felicitări tuturor participanților, mulțumiri invitaților și Academiei Olimpice Române, filiala Satu Mare.

Despre Ziua Olimpismului

Din ianuarie 1948, Comitetul International Olimpic (CIO) a stabilit 23 iunie ca fiind „Ziua Olimpica”, pentru a marca crearea forului olimpic internaționale la 23 iunie 1894, in Paris. In 1987, in efortul CIO de a încuraja toate Comitetele Naționale Olimpice de a celebra „Ziua Olimpica”, Comisia „Sportul pentru Toti” a CIO a lansat conceptul „Ziua Olimpica”, prin organizare de crosuri la nivelul a 45 de Comitete Naționale Olimpice. Crosurile olimpice derulate sub aceasta egida se desfășoară in fiecare an in perioada 20 mai – 23 iunie si reprezintă o metoda a Comitetelor Naționale Olimpice de a promova practicarea sportului.

In prezent, „Ziua Olimpica” este sărbătorită de sute de mii de oameni in peste 170 de tari printr-o serie de manifestări culturale si sportive. Aceasta sărbătoare internaționali are drept scop promovarea idealurilor olimpice de sportivitate, respect, perseverenta, spirit de echipa si fair-play, iar in ultimele decenii evenimentul a contribuit la răspândirea idealurilor olimpice in fiecare colt al lumii.