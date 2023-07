ALERTĂ. Probleme grave la Spitalul Județean Satu Mare

- Advertisement -

Spitalul Județean Satu Mare se confruntă cu probleme foarte grave din cauza crizei foarte mare de medici. Potrivit declarațiilor date de managerul Spitalului Județean, Adrian Marc, pentru site-ul News.ro , cea mai mare nevoie de medici este la Unitatea de Primiri Urgențe, unde volumul de lucru este uriaș, iar, momentan, sunt angajați doar 14 din 26 câți ar avea nevoie. după cum se știe, din același motiv a fost închisă secţia de diabet.

„La nivelul secţiei de diabetologie sunt 25 de paturi, în ultima perioadă din păcate am avut o situaţie dificilă din cauza unor aspecte care ţin de lipsa medicilor sau de disponibilitatea medicală.

Unul dintre medicii cu state vechi de plată a întrunit vârsta de pensionare şi a optat să se pensioneze, este dreptul dânsului. O altă doamnă medic a intrat în incapacitate temporară de muncă de ceva timp, dar sperăm să depăşească în curând acest moment, este în tratament de recuperare în urma unei operaţii, va rămâne în echipa noastră. O altă doamnă este în concediu de îngrijire a copilului de 9 luni, facem eforturi să o convingem să revină mai repede, şi un al patrulea caz este un medic care a optat să-şi continue activitatea în mediul privat, prin demisie, este dreptul dânsei, am încercat să o convingem, să îi oferim ceea ce am fi putut noi să îi oferim, dar nu am reuşit să o facem să se răzgândească.

Această situaţie ne-a pus în dificultate la nivel de secţie şi la nivel de centru de diabet, noi avem şi centru de diabet unde se află în evidenţă bolnavii cu diabet zaharat.

Încercăm pe toate canalele să luăm legătura, am transmis în mediul universitar, în centre regionale universitare, am transmis către diverse spitale mai mari rugămintea de a ne transmite dacă au această disponibilitate la nivel de medici pe specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, suntem în negocieri, ieri am avut una importantă care se va concretiza în cursul acestei veri în proporţie de 99%. Noi căutăm colaboratori pe termen lung şi nu scurt.

În mediul public, deşi a crescut considerabil nivelul de salarizare, remunerarea strict pe activitatea de gărzi se face la un tarif care este anterior acestor creşteri salariale. Am înţeles că s-a pregătit un act normativ care va remedia acest lucru, ceea ce mă bucură”, a declarat managerul SJU Satu Mare pentru News.ro

Mulți dintre medici preferă să lucreze în sistem privat deoarece acolo nu trebuie să facă gărzi sau să răspundă administrativ pentru o anumită secție, precizează managerul spitalului.

„La nivel de secţie medicală, asumarea contractului şi a activităţii medicale de către medic înseamnă şi asumarea activităţii de gardă. Aici, în comparaţie cu furnizorii privaţi, mă refer la cei care au cabinete sau clinici, dacă oferta este atractivă, avantajoasă din punctul de vedere al remuneraţiei, ca a noastră, dacă nu există răspunderea administrativă a secţiei, a activităţii medicale pe secţie, care nu este de neglijat, dacă nu este obligativitatea de a efectua gărzi constituie toate acestea laolaltă un factor de motivaţie care probabil trimit medicul să opteze şi pentru această posibilitate.

Este foarte greu să te lupţi cu astfel de contraoferte şi evident că aici suntem puţin dezavantajaţi, dar omul nu poate fi obligat.

Avem nevoie de minimum doi medici diabetologi care să ne susţină pe partea de ambulator şi de secţie”, a spus managerul pentru News.ro

Unitatea de Primiri Urgențe se confruntă cu o criză uriașă de medici, iar cazurile sunt foarte greu de gestionat atunci când sunt mai multe deodată, fiind doar un singur medic în tură.

„Unitatea de primiri urgenţe se confruntă de asemenea cu o lipsă acută de medici de medicină de urgenţă, suntem la jumătate normare din cât ar trebui să avem, ar trebui să avem undeva la 26 de medici şi noi avem 14 medici angajaţi.

Ceea ce înseamnă că pe turele de urgenţe majore, minore şi pediatrice avem câte un medic, în alte unităţi de primire sunt câte doi. Este foarte greu pentru acel medic. Într-o unitate de primiri urgenţe te zbaţi cu transferurile către centre universitare, intri în dificultăţi de multe ori pentru a transfera pacienţi critici pentru că nu sunt locuri, de multe ori refuzurile sunt obiective.

Vin cazuri sociale, vin tot mai multe persoane vârstnice care nu au aparţinători, care nu au sprijin, sunt cazuri sociale care trebuie gestionate. Spitalul, de regulă, nu este o unitate socială, dar când îţi vin astfel de persoane care, ştiu eu, sunt decompensate, cu escare, arată că mediul de îngrijire nu este corespunzător acasă, nu e cine să susţină acest lucru, nu poţi să refuzi şi, evident, încercăm să gestionăm fiecare caz.

Judeţul are undeva la 300 de mii de locuitori, oraşul, undeva la 100 de mii de locuitori, dar foarte multă populaţie activă din judeţ este plecată în străinătate şi revine în anumite perioade ale anului, unde se simte această revenire. Rămâne totuşi presiunea, pentru că este singura unitate de primire din judeţ, medicii sunt puţini.

Noi oferim un pachet cât mai atractiv dar ceea ce este mai important de menţionat este că noi avem proiecte de dezvoltare a infrastructurii, pentru că o familie tânără de medici, în primul rând, este interesată de posibilităţile profesionale pe care noi le expunem, apoi transport, locuinţă de serviciu sau ANL.

Pe de altă parte, arătăm şi oportunităţile de dezvoltare ale comunităţii, o familie tânără de medici vizează şi o viaţă socială, o viaţă în comunitate.

Eu sper ca la UPU, dacă cumva s-ar legifera ca această specializare, să fie mai atractivă, să fie mai motivantă sau s-ar crea anumite pârghii să se poată oferi un plus de motivaţie sau o pârghie legislativă pentru a echilibra această lipsă de personal în anumite oraşe din ţară. Pentru că noi, aici, nefiind centru universitar în afară de Spitalul Judeţean de Urgenţă nu sunt alte unităţi, e un compartiment similar în judeţ, cam tot ce este cazuistică medicală şi mai dificil de gestionat o face Spitalul Judeţean de Urgenţă.