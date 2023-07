Avem în județ o clasă politică …de îmi vine să plâng!

- Advertisement -

Niciodată nu mi-a plăcut politica, unii oamenii politici da, dar marea lor majoritate îmi displac. Îmi plac cei cu viziune, corecți, cei care vor să facă ceva pentru comunitate, cei drept sunt puțini. Dar din păcate marea majoritate sunt niște oportuniști, fripturiștii , libidinoși, proști, fără experiență, ajunși în politică dracu știe cum! Vorbă multă fără conținut. Fără idei constructive sau fără vreo dorință de a face ceva pentru oraș, județ, țară. Îmi vine să plâng dar nu pentru mine ci pentru cei doi copilași ai mei, pentru copii dumneavoastră și pentru viitorul țărișoarei noastre! Fac presă de 15 ani. Am văzut multe lucruri, am vorbit cu mulți politicieni, locali, județeni, naționali, miniștrii, prim-miniștrii , președinți sau candidații la președinție și din Parlamentul European, am trecut prin niște experiențe de viață care poate nu le meritam, dar nu îmi pare rău de nimic din ce mi s-a întâmplat. Am învățat că Dumnezeu lucrează prin oameni și că niciodată nu dă un lucru greu celui fără credință, unui om slab sau care nu poate să treacă cu bine peste obstacole. Cine mă cunoaște știe că nu îmi place să vorbesc mult și prost ci puțin și la subiect. Ce scriu în general îmi asum. Nu am nimic personal cu nimeni dar mă revoltă că nu putem ca oraș și județ să ne dezvoltăm așa cum ar trebui. Și nu o facem datorită locuitorilor ci datorită unei clase politice slabe, neispirată, oportunistă și miserupistă.

În primul rând suntem un județ multicultural, multietnic în care oamenii trăiesc în pace și armonie. Da veșnic se găsesc deștepți care să încerce să strice armonia și buna înțelegere. O dăm cu chestii interetnice de prost gust. Că sunt români că sunt maghiari, la politicieni mă refer, parcă sunt loviți în cap. Bai nene ce doamne ferește vorbim? Voi știți câte familii mixte sunt în municipiu? În județ? Știți pe dracu. Să nu mai vorbim că mai este câte unu aterizat în politică, care nu a făcut nimic în viața lui da se dă cu părerea mai ceva ca un expert. Genul care a fost mic, este mic și se micește pe zi ce trece. Datorită prostiei, lipsei de experiență și a proastei orientări. Îmi place așa mult vorba “Nu încerca să fii șmecher cu oamenii care te știu de când erai fraier”! La jumate din oamenii politici li se potrivește de minune! Pe marea majoritate a acestor “specimene” îi cunosc de când erau fraieri și mulți așa au și rămas. Chiar dacă au furat cât au putut, chiar dacă și-au cumpărat diplome. Lipsa de educație, cei șapte ani de acasă se vede de la distanță! Da marea majoritate nu vrea să înțeleagă că trebuie să facă ceva pentru oamenii, pentru țară, pentru copii lor măcar dacă nu pentru amărâții care i-au votat! Și aici nu mă refer la furat! Nu mă refer la dezvoltarea orașului, a județului! Tot strigăm sus și tare că Gabor nu e bun, Pataki nu e bun! UDMR în sus, UDMR în jos! Nu vreau să vă amintesc părerea mea despre primar că cred că deja este mult prea cunoscută . Bun vrem să îl schimbăm! Da cum? Cu cine îl schimbăm? Că eu nu văd o unitate! Toată lumea este destrămată! Eu nu vreau neapărat o schimbare a UDMR că ei sunt UDMR. Eu vreau ca clasa politică din județ să caute cel mai bun și competent candidat, cu viziune cu șanse, cu idei constructive. Vreau un candidat care să înțeleagă că trebuie să lupte pentru oameni, să le asculte și rezolve problemele indiferent că este român, ungur, șvab, țigan, ucrainean sau ce naționalitate ar fi. Vreau un primar și un președinte de Consiliu Județean pentru oameni, pentru noi ăștia mulți dar nu proști cum ne consideră unii fripturiștii! Vreau în parlament să ajungă politicieni nu papagali!

Vrem unitate pentru oraș și județ și eu asta vreau! Dar hai să facem ceva cu capul nu cu fundul! Am văzut că Adrian Cozma e primul care s-a lansat, cred că în spațiu sau cu pluta pe Călinești că altfel nu înțeleg ce vrea! Păi o tot dăm cu alianțele da cu care alianțe? Aruncăm vorbe! Adică vorbim mult dar fără conținut. A scuze am uitat, are alianță cu Partidul Naţional Ţărănesc Maniu – Mihalache – PNŢMM – Satu Mare. Tot respectul pentru acest partid da ce rezultate au la nivel local și județean? Păi cam ce socoteli și-a făcut “junele” PNL-ist?

Fraților așa nu se poate face o alianță corectă, concretă pentru județul și orașul nostru. La cum văd că merge treaba la nivel național tare îmi este că Adrian Cozma trebuie să fie cu ochii larg deschiși că mister president, Nicolae Ciucă i-a dat o perversă din fundul grădini președintelui de la Satu Mare. Mai exact Nicolae Ciucă a declarat că proiectul inițiat de Adrian Cozma privind ridicarea pragului electoral de la 5% la 7% va fi retras de liberali. A fost o respingere unanimă în Biroul Executiv. Ciucă a declarat că din dezbatere a reieșit foarte clar poziția PNL pentru a menține procesul de consolidare a democrației prin susținerea unei reprezentativități cât mai mari la nivelul instituției parlamentare. De asemenea, a fost aprobată recomandarea retragerii acestui proiect.

Cam nasol, așa este când nu ai experiență, răbdare, ești pripit. Din păcate lipsa de experiență și graba îl caracterizează și în privința alianței!

Sper că o să îl trezească cineva la realitate și să îl pună pe drumul drept și bun. Că altfel facem multă gargară fără rost.

Răzvan Govor