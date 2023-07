Care oare mai este în zilele noastre sexul frumos?

- Advertisement -

O întrebare idioată acum câțiva ani iată că devine în zilele noastre o întrebare justificată. Subiectul este fără îndoială dorința unora de a face o schimbare la nivel mondial. Vreau să fiu înțeles, nu am nimic cu minoritățile sexuale, nu am nimic cu curcubeul impus la nivel mondial de unele “puteri” care vor să schimbe cu orice preț rânduiala în lume. La finalul zilei ce face fiecare om în propriul dormitor nu e treaba mea. Eu sunt un creștin ortodox, care pledez pentru familia tradițională, am o soție superbă care a dat naștere la doi băieți extraordinari, asta cred, asta fac. Nu judec pe nimeni, nu mă interesează viața nimănui. Mă deranjează desigur că aceste lucruri legate de orientările sexuale sunt forțate pentru a face o normalitate din ele. Eu înțeleg că se nasc oameni care nu se simt bine în pielea lor și își doresc altceva. Perfect de acord. Dar problema este că în ultimul timp parcă se vrea “picurarea “ în creielele oamenilor că este firesc, normal, chiar cool să ai o altă orientare sexuală. Aici deja este o problemă. În orice producții noi de filme te uiți este tratată problema sexualității, bisexualității și homosexualității. Repet, eu înțeleg fiecare ne naștem cum ne naștem. Dar prin promovarea excesivă parcă se vrea câștigarea de noi adepți. Acest lucru nu mi se pare în ordine. Adică vreau să spun că fiecare trebuie să fim așa cum ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ și hai să nu încercăm să schimbăm aceste lucruri și să nu ne credem noi mici Dumnezei. În fine deviez de la subiect și nu are rost.

Dar cretinătatea marca Olanda îmi depășește orice așteptări. Să vezi și să nu crezi. În Olanda cea mai frumoasă femeie este bărbat! Adică transsexuală, să fiu mai explicit. Sincer, dacă chiar era frumoasă domnișoara câștigătoare ziceam asta este, nu s-a făcut sau nu s-a dorit să se creeze altceva. Dar cu mâna pe inimă pot să spun, fără nici un fel de răutate, că nu este așa și s-a dat titlul de Miss Olanda unui transsexual doar de dragul de a face senzație, de a aduce într-o lume și așa debusolată, dezorientată, manipulată o schimbare care se dorește a fi o normalitate. Modelul olandez Rikkie Valerie Kollé este prima femeie transsexuală care va reprezenta Olanda la concursul de frumuseţe Miss Univers, ce va fi organizat în decembrie în El Salvador.

Cum doamne acuma sexul frumos nu mai este cel feminin?

Sau să merg pe gluma trimisă dimineață de colegul meu Florin Mureșan care zice așa: ”Cei mai buni bucătari sunt bărbații, cei mai buni piloți la fel …. era vremea ca și cea mai frumoasă femeie să fie tot bărbat”. Așa parcă aș fi misogin un pic!

Nu mai vreau să înțeleg nimic din ce se întâmplă în această lume. Cu acest material poate că mi-am creat unele antipatii și poate nu trebuia să tratez acest subiect dar un pic m-a marcat această forțare a lucrurilor. Dând o căutare pe utilul Google am aflat că nu este o premieră. În 2018, spaniola Angela Ponce a fost prima femeie transsexuală care a câștigat Miss Univers Spania și a participat la Miss Univers. În plus, organizația mamă a concursului permite femeilor transsexuale să participe la concurs din 2012.

Se pare că am găsit unele situații care mă depășesc.

Răzvan Govor