CityRocks, cel mai mare Flashmob de muzică rock, vine la Satu Mare

- Advertisement -



Sătmărenii sunt invitați, la finalul lunii iulie, la un super eveniment. În centrul municipiului Satu Mare va avea loc cel mai mare Flashmob din Europa Centrală: ,,Pe 29 iulie vine CityRocks: pălăriile de paie le schimbăm în pantaloni de piele, trâmbițele le dăm pe chitare, iar artiștii stradali se schimbă în toboșari înnăscuți – toate acestea pentru a încinge atmosfera și mai mult!”, transmit organizatorii.

Încă se fac înscrieri în trupa de rock: pe 29 iulie, sute de muzicieni și soliști vor umple Piața 25 Octombrie din centrul orașului Satu Mare, pentru a forma cea mai mare trupă de rock din Europa Centrală, urmând să interpreteze șlagăre rock extraordinare din toate timpurile, atât pe plan internațional, cât și românești și maghiare. Până în prezent peste 180 de muzicieni și soliști și-au trimis video-urile și înscrierile, dar posibilitatea înscrierii încă este deschisă, cu mențiunea că numărul locurilor este limitat. Așadar, dacă încă nu te-ai înscris, e timpul acum să faci acest pas, transmițând video-ul tău încărcat pe YouTube, urmând etapele descrise în acest link: https://cityrocks.eu/en/applytwo.

Te așteaptă echipa CityRocks, care a reușit să pună cap la cap și să pregătească deja playlist-ul pentru muzicienii participanți. Cea mai mare trupă de rock din Europa Centrală va interpreta melodii precum Back in black de la AC/DC, dar și Rebell Yell de la Billy Idol, și, desigur vor fi de nelipsit și Another brick in the wall de la Pink Floyd. Din repertoriul imnurilor rock românești vor fi interpretate de la Iris melodia Strada ta, dar și de la Alternosfera vom asculta și interpreta șlagărul ”Ploile nu vin”. În ceea ce privește muzica maghiară, se vor cânta și melodii de la Tankcsapda și Republic tot în cadrul CityRocks.

Ca să ne asigurăm că evenimentul va fi unul de maxim impact, după cel mai mare flashmob de muzică rock din Europa Centrală, CityRocks, va urma un concert extraordinar Hollywood Rose, care vor încununa evenimentul cu cele mai deosebite melodii marca Guns N Roses!

Fii și tu muzician, solist sau pur și simplu iubitor al muzicii rock, dar un lucru e sigur: te așteptăm și pe tine sâmbătă, 29 iulie 2023, la Satu Mare!