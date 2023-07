- Advertisement -

DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – SUCURSALA SATU MARE, scoate la licitatie un numar de 41 buc transformatoare (defecte si aprobate pentru casare). Cei interesati pot solicita date ( raport de transformare, putere, preț de pornire) de la Biroul Patrimoniu, telefon 0261- 805955. Vanzarea prin licitatie va avea loc in data de 24.07.2023 la sediul DEER SA Sucursala Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.10, ora 10:00.

In cazul în care nu se adjudecă, licitatia se va repeta in data de 31.07.2023, la aceeasi ora si locație. Taxa de garantie pentru participarea la licitatie este de 10% din pretul de pornire al mijloacelor fixe licitate, iar taxa de participare este de 100 lei. Ambele se achita până în data de 24.07.2023, ora 09:00 in contul societății nr. RO58RNCB02210119510001 deschis la BCR Satu Mare.