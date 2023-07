Examenul de titularizare din 2023 a adus o bătălie mare pentru catedră. Au fost patru candidați pe un singur loc, iar pentru a ocupa un post la stat pe perioadă nedeterminată trebuiau să ia minimum nota 7. Pentru angajarea pe perioadă determinată , suplinire, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 la proba scrisă. Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 și 28 iulie. Din cei aproape 32.000 de candidați doar 27 candidați la nivel național au luat nota 10. Mulți, puțini, nu știu ce să zic. Totuși înclin să spun că puțini. Având în vedere că în mâna acestor oameni stă viitorul copiilor noștri, viitorul nostru și de ce nu viitorul țării noastre. Dar este posibil să fi fost subiectele grele și cei prezenți la examen nu au reușit să se pregătească. Culmea că peste 2600 au decis să se retragă după ce au văzut subiectele. Rata de participare a fost de 83,17%. Peste nota 7 , la proba scrisă , au fost 48% dintre candidați, iar 33,4% au obținut între 5 și 7. Interesant că raportat la anii precedenți situația este mai bună la cei cu note peste 7 dar și la cei cu note între 5 și 7. Scăderea mare este la profesorii de 10 , dacă în 2021 am avut 130 cu nota maximă, în 2022 146, din păcate în 2023 doar 27, așa cum am arătat mai sus. La nivelul județului Satu Mare, 173 de candidați, 44.93%, au obținut note peste 7 . Note între 5 și 6.99 au obținut 140 de candidați, 36.36%, 1 candidat a obținut nota 10.

În centrele de evaluare au fost transmise 385 de lucrări. Îmbucurător că în județul nostru nu am avut nici un profesor care a încercat să fraudeze examenul.

Totuși la nivel național au fost 42 de lucrări anulate în centrele de evaluare și mare atenție 26 de candidați au fost eliminați din sălile de concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Toți candidații aflați în aceste situații nu vor fi repartizați/nu vor putea ocupa posturi didactice/catedre în anul școlar 2023 – 2024. Și aici vine marea mea problemă. Cei 26 candidați eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Păi bine, dragii mei, ce dascăli se doresc acești oameni? Ce exemple sunt ei pentru copiii noștri? Ce vor să învețe generațiile viitoare? Nu știu eu, este vreo materie care te învață cum să îți furi singur căciula? Că în fond și la urmă ce vor să facă? Asta se vrea pentru țara noastră? Eu, acestor 26 de persoane, le-aș interzice să mai participe la examen și să mai profeseze în această meserie vreodată.

Sigur că după examen am văzut în presa națională niște răspunsuri ale profesorilor , de era să rămân șocat. “Nu a fost foarte greu doar că nu am reușit eu să mă pregătesc. Am anulat lucrarea. Păi nu am putut să învăț… asta e.” Un alt profesor : “Nu cred… că era mult de elaborat.” Pentru a intra în cursa pentru un post titular, profesorii trebuie să obțină o notă de peste 7 la examenul scris. Alții au întârziat la examen.

Dar prostia maximă și nesimțirea nesimțirilor : “Am așteptat o oră să ies. Am scris câteva litere. Eu am venit doar să dau, avem un pariu cu cineva și trebuia. Am putut să ies după două ore și jumătate. Aș fi ieșit după 10 minute.”

Deci așa ceva ! La acest specimen aș cere să i se facă control psihologic.

Sincer, dacă avem perle la BAC, ar trebui făcută și o carte cu perle la titularizare. Degeaba vrem și cerem copii bine pregătiți dacă au astfel de exemple.

Totuși eu văd dascălul un om integru, educat, calm, punctual, exigent, bine pregătit . Și nu am scris aceste cerințe de dragul de a le scrie și a-mi da eu cu părerea să fiu interesant . Nu ! Eu astfel de dascăli am avut atât în școala generală, cât și în liceu. Îmi era mai mare dragul să îi ascult cum predau lecțiile . Și chiar dacă de multe ori nu aveam chef să mă pregătesc la ore îmi era rușine să nu o fac. Nu mă interesa nota, cât părerea unui om pe care îl stiam bine pregătit, educat, exigent !Am învățat la poezii de Mihai Eminescu în școala generală despre care cred că unii din dascălii de azi nici nu au auzit.

Dar comentariile erau comentarii, poeziile cu autodictare zilnic, matematica matematică, orele serioase, disciplina clară, respectul îl impunea profesorul, de la conduită, vorbă, îmbrăcăminte și pregătire.

Să nu fiu înțeles greșit! Sunt ferm convins că sunt și azi dascălii exemplari. Eu am făcut strict referire la cei care au încercat fraudarea examenului și la cel care a mers la examen doar pentru un simplu pariu.

Școala românească a fost o școală exemplară, dar a trebuit să copiem prostia din occident și astea sunt rezultatele. Am scos tezele, schimbăm calendarul anului școlar la fiecare schimbare de miniștri, fiecare nou ministru are o idee mai proastă ca celălalt, scoatem și băgăm vacanțe după criterii neștiute, încercăm tot felul de experimente doar de dragul de a copia de afară. Rezultatele se văd.

Dar așa ne place nouă, tot ce este bun trebuie stricat sau exportat și importăm doar ce nu este bun la alții!

Răzvan Govor