FOTO. PERFORMANȚĂ. Luana Buda, singura PROFESOARĂ DE ZECE  din județ

Un singur cadru didactic din județul Satu Mare a obținut nota zece la titularizare. Singurul profesor de zece din județul nostru este Luana Buda. Rezultatul ei este cu atât mai important cu cât notele din acest an au fost destul de modeste, o promovabilitate scăzută, iar o notă de zece la titularizare nu s-a mai obținut de mult timp în Sătmar. Singura profesoară de zece a județului Satu Mare, Luana Buda, s-a destăinuit cititorilor Gazetei de Nord Vest.

Cine este profesoara de zece a Sătmarului

Profesoara de zece a Sătmarului, Luana Buda, are 28 de ani, și s-a mutat în Satu Mare în urmă cu un an și jumătate, împreună cu soțul ei – Ioan-Adrian Buda, și băiețelul lor, Iustin, în vârstă de doi ani.

”M-am născut în Craiova, oraș în care am început să iau primele lecții de pian sub îndrumarea doamnei profesoare Hermina Pop, căreia îi datorez mare parte din ceea ce sunt și ceea ce am realizat până în acest moment. Am absolvit Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova, apoi am urmat cursurile de licență și masterat în cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, la clasa de pian a conf. univ. dr. Silvia Sbârciu. În prezent, sunt doctorandă în cadrul aceleiași instituții, având-o ca profesor coordonator pe doamna prof. univ. dr. Adriana Bera.

În ceea ce privește experiența profesională, am lucrat ca profesor de pian la Școala de Muzică „Augustin Bena” Cluj-Napoca, apoi ca asistent universitar doctorand în cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, extensia Piatra Neamț”, a declarat Luana pentru Gazeta de Nord Vest

Va preda la Liceul de Arte „Aurel Popp”

După o pauză de doi ani în care și-a dedicat tot timpul copilului ei, din septembrie, profesoara de zece a Sătmarului va reveni la catedră, la Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare, unde va preda pian.

Ce reprezintă pentru Luana nota maximă la titularizare

Profesoara de zece a județului nostru a mai declarat că nota maximă luată la titularizare îi aduce o mare bucurie, dar recunoaște că mai are încă foarte multe de învățat.

”Nota 10 pe care am obținut-o la titularizare, în vederea ocupării acestui post, îmi aduce o mare bucurie, însă încerc să mă bucur cu măsură. Sunt conștientă de faptul că o notă mare nu mă face să fiu neapărat un profesor bun. Sunt la început de drum, am multe lucruri de învățat, și sunt departe de a fi perfectă, însă îmi doresc și mă voi strădui să le ofer elevilor mei o pregătire cât mai bună.

Odată cu bucuria obținerii acestei note mari, nu pot să nu menționez și amărăciunea pe care am simțit-o văzând valul uriaș de critici la adresa profesorilor în urma rezultatelor obținute la titularizare. Vreau doar să spun faptul că, din păcate, examenul de titularizare nu este conceput în așa fel încât să reflecte adevărata valoare a profesorilor. De asemenea, dacă dorim ca învățământul românesc și profesorii noștri să fie la înălțime, trebuie să susținem profesorii pe care îi avem acum, cu bune și cu rele, nicidecum să-i criticăm. Să-i susținem în drepturile lor, în recâștigarea demnității, astfel încât sistemul să atragă pe viitor tot mai multe cadre didactice bine pregătite din punct de vedere profesional”, a mai spus Luana Buda.

Rezultatele la titularizare în județ

Reamintim faptul că, la Satu Mare, 173 de candidați (44.93%) au obținut note peste 7 (șapte) la titularizare. Note între 5 și 6.99 au obținut 140 de candidați (36.36%).

Un candidat, Luana Buda, a obținut nota 10.

În centrele de evaluare au fost transmise 385 de lucrări.

Rezultatele finale vor fi comunicate miercuri, 26 iulie.

Pentru a obţine statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 și 28 iulie.