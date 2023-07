FOTO VIDEO: Mobilizare extraordinară a clujenilor pentru punerea în practică a unui proiect derulat de un sătmărean

- Advertisement -

Peste 1.000 de clujeni, printre care și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, au venit să dea o vâslă de ajutor pentru accesibilizarea lacurilor din România, la maratonul de vâslit desfășurat duminică, 9 iulie, la Cluj-Napoca, pe lacul Gheorgheni din Iulius Parc. Ei au strâns peste 50 km de vâslit pe lac și au demonstrat că ”împreună, tranformăm dizabilitățile în abilități!”, în cadrul unui proiect derulat de sătmăreanul Ionuț Stancovici prin Caiac SMIle.

Proiectul ”Spre normalitate în caiace adaptate” reprezintă o premieră pentru țara noastră, iar Cluj-Napoca este primul oraș în care are loc acest maraton de vâslit, care a debutat la ora 10:00 dimineața. Distanțele parcurse vor fi transformate în fonduri de către partenerii Asociației Caiac SMile.

”Este un proiect pe care îl începem la Cluj și, de aici, o să-l ducem în toată țara. În urma acestui eveniment, pe lacul Gheorgheni vom aduce un ponton special pentru ca persoanele cu nevoi speciale, indiferent de dizabilitățile pe care le au, să poată vâsli. Vom aduce boxe care emit sunete speciale pentru ca nevăzătorii să poată să vină să se antreneze sau să se dea cu caiacul, independent”, spune sătmăreanul Ionuț Stancovici, președintele Caiac SMile.

”Sunt în scaun rulant de 30 de ani și am venit împreună cu cei de la Caiac SMile, aici în Cluj, pe lacul Gheorgheni, ca să ajutăm la accesibilizarea lacurilor pentru persoane cu dizabilități”, spune Adrian Cherecheș, membru al echipei Caiac SMile.

”Sunt de la Satu Mare și fac parte din echipa Caiac SMile. Am venit astăzi la Cluj, pe lacul Gheorgheni, ca să accesibilizăm lacul pentru persoane cu dizabilități și vă așteptăm și pe voi!”, completează Vasi Bota, membru al echipei Caiac SMile.

”Vin din Alba Iulia și abia aștept să mă dau cu caiacul! Nu am mai făcut asta niciodată”, adaugă Alexandru, care a venit de la Alba Iulia special pentru acest eveniment.

”Vin de la Târgul Lăpuș, din Maramureș și pentru mine a fost a doua experiență în caiac. Iar pentru toți, chiar vă rog să încercați să mergeți cu caiacul. Ionuț, echipa, sunt niște oameni super faini”, spune Ștefania.

În deschiderea evenimentului, copiii s-au bucurat de un spectacol oferit de Gașca Zurli și Mirela Retegan care, apoi, au urcat în caiace și au vâslit alături de cei veniți la lac.

”Persoanele cu dizabilități sunt, pentru mine, o motivație fantastică. De când i-am cunoscut, eu nu mai spun ”nu pot”. Pentru ei am scris cântecul ”Hai că Poți!”. Ei sunt inspirația mea de a face sport, eu nefiind o persoană sportivă de felul meu. Datorită lor am urcat pe schiuri prima dată în viața mea, la 50 ani, datorită lor am urcat prima dată într-un caiac și astăzi i-am rugat să nu zboare cu parașuta, pentru că n-o am în planurile mele și dacă zboară ei, va trebui să fac și eu asta. Cu toții putem să donăm bani pentru această campanie, putem să fim alături de ei și să-i susținem, ca să-și permită și ei să iasă din casă și să se gândească ”azi ce pot să fac?”, dincolo de scaunul rulant”, a declarat Mirela Retegan.

Despre proiect

Inițiatorii proiectului și-au propus accesibilizarea a cel puțin 10 lacuri din România pentru persoanele cu dizabilități, în special locomotorii. Practicarea activităților sportive poate fi atât metodă, cât și mijloc de diminuare a consecințelor negative pe care deficiența le are asupra dezvoltării personalității.

Obiectivele acestui proiect vizează accesibilizarea sportului cu caiacul astfel încât persoanele cu dizabilități să poată practica această activitate, dar și acționarea împotriva formelor de discriminare și implicarea comunității în proiectele sociale.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.