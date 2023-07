MODERNIZĂRI. Proiecte finalizate în Medieșu Aurit

- Advertisement -

Primarul comunei Medieșu Aurit din judeţul Satu Mare, Marian Torok, a dus la bun sfârșit toate proiectele începute, până în prima jumătate a anului curent.

Astfel în prima parte a acestui an, Primăria comunei Medieșu Aurit a finalizat tot ceea ce ține de rețeaua de gaz în Iojib și, de asemenea, primarul Marian Torok a semnat contractul pentru Anghel Saligny și urmează, în cadrul zilei de 13 iulie 2023, să înceapă execuția lucrărilor, ceea ce înseamnă asfaltarea a 7,6 km de drum, respectiv toate satele din comuna Medieșu Aurit.

Au avut loc modernizări și reabilitări în prima jumătate a acestui an, în comuna Medieșu Aurit

În aceeași ordine de idei, unele drumuri de câmp au fost modernizate tot în prima parte a anului în curs.

“Am reușit și am mai semnat un contract prin PNRR pentru reabilitarea, anveloparea Școlii din Medieșu Aurit. În Iojib am reușit și am finalizat, am reabilitat de la zero toată școala, alaturi de directoarea Berinde Cristina, care a accesat un proiect, iar în colaborare cu Primăria Medieșu Aurit și am început de la zugrăvit interior și exterior, la trotuar, pavaj, în curtea școlii am făcut chiar și un mini-teren de fotbal. În urma semnării unui contract a fost declarat eligibil pentru modernizarea și dotarea Școlii Profesionale”, a precizat primarul comunei Medieșu Aurit, Marian Torok.

De asemenea, Primăria comunei Medieșu Aurit a reușit în proporție de 80% să finalizeze școala din Românești, deoarece din toamnă clădirea se va transforma în Școală Profesională, iar în maxim două, trei săptămâni lucrările vor fi finalizate 100%. În respectiva clădire a fost schimbat totul, începând de la instalație electrică și până la geamuri, acoperiș, pardoseli, zugrăveli atât în interior cât și în exterior. Datorită acestui fapt, din luna septembrie a acestui an elevii vor începe Școala Profesională în spațiul modernizat.

Lucrările cu privire la Podul peste râul Someș, în zona Potău- Cărășeu, au continuat, iar în proporție de 50% sunt finaliazate.

„Din ce știu eu, conform hârtiilor, lucrările cu privire la Podul peste râul Someș sunt finalizate în proporție de 50%, numai peste câteva zile voi ști exact cum stăm”, a adăugat Marian Torok.

În cursul săptămânii viitoare, primarul comunei Medieșu Aurit, Marian Torok, va participa la o ședință cu Ministerul pentru Centrul Administrativ, Construire și Dotare, practic, este vorba despre construirea unui sediu nou al primăriei, pentru că nu există în comună un asemenea spațiu, conform primarului, există două clădiri vechi, neîncăpătoare, iar pentru cetățeni este destul de inconfortabil să se plimbe de la un sediu la altul.

„Am reușit în proporție de 90% să finalizăm tot ceea ce ține de apă, canalizare, inclusiv branșamente în Medieș, Românești și apă în Băbășești, cu sprijinul celor de la APASERV, prin proiectul POIM, în care suntem incluși și noi, dar care din păcate, din anul 2014 și până în 2020 când am venit eu la conducere, nu s-a făcut nimic în comuna Medieșu Aurit, pot să spun că de când am fost primar am început totul și de atunci se mișcă lucrurile”, a precizat primarul pentru Gazeta de Nord- Vest.

De asemenea, Primăria comunei Medieșu Aurit a semnat un alt proiect, iar în maxim o lună de zile vor începe lucrările pentru introducerea gazului în Potău și Băbășești. Tot în prima parte a acestui an, au reușit să modernizeze o parte din centrul comunei, chiar zona centrală.

Ce își propune primarul pentru cea de-a doua parte a acestui an

În primul rând, conform primarului Marian Torok, acesta își dorește să finalizeze o parte din lucrările de asfaltare, care speră el că se vor finaliza în aproximativ două luni de zile, de asemenea să ducă la final tot ce ține de introducerea gazului în Potău și Băbășești. Acesta își mai dorește să închidă și să fie funcționale rețelele de apă, canalizare și branșamentele din Medieș, Românești și Băbășești.

„Vreau să reușesc să îmi plătesc toate datoriile pe care le am, deoarece bugetul a fost așa cum a fost și avem o grămadă de datorii pe care îmi doresc ca până la sfârșitul anului să le finalizez, de aceea lucrările mari, cele care se văd, să le duc la bun sfârșit, dacă le-am început, trebuie să le finalizăm după care putem să ne apucăm și de alte lucrări”, a mai spus primarul.

