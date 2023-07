Săuca lui Vasiliu Pustai și Kolcsey Ferenc

- Advertisement -

Săuca este o comună relativ mică din Sudul județului unde trăiesc peste 1.500 de suflete și de asemenea este o graniță destul de mare cu județul Bihor.

Comuna Săuca are în componență cinci sate, Săuca, Cean, Silvaș, Becheni și Chisău.Gheorghe Marian, primarul comunei Săuca se află acum la cel de al șaselea mandat

„Ne apropiem de 1.600 de locuitori, comuna este în creștere, datorită populației rome, mai mult, ei sunt cei care dau creșterea. În 1889, comuna a fost desfințată, iar imediat după revoluție a fost reînfințață, iar de atunci lucrez la primărie. Nu am fost de prima dată primar, am lucrat ca funcționar public din 90, iar din 2000 sunt primar al comunei Săuca”, a spus primarul Gheorghe Marian.

Comuna este formată din români, în promorție de 45%, maghiari 30% și 21% romi, statistic, însă momentan sunt în creștere.

Din punct de vedere religios, cei mai mulți cetățeni sunt reformați.

Există trei nume semnificative care au văzut lumina zilei de la Săuca, poetul Kolcsey Ferenc, Valer Parău care este protopop la Zalău și Vasiliu Pustai care a fost delegat la Alba Iulia.

Tradiții, cultură și turism

„Legat de cultură, facem activități de Ziua Eroilor. Acum opt ani am construit un monument în fața primăriei unde se strâng copiii, oamenii din sat și de asemenea, mai avem un monument al unui Eroi Necunoscut, la liminta cu județul Bihor, unde se petrec activități culturale”, a spus primarul comunei Săuca, Gheroghe Marian.

Când vine vorba de turism, atât localnicii cât și cei veniți în vizită, pot să poposească la opensiune chiar la intrarea în sat, la un lac și de asemenea, se pot distra la o sală de Bowling.

Turismul, evident se legată de Tășnadului, fiind zona balneară.Proiecte inițiate și terminateToate localitățile din comuna Săuca au almentare cu apă în proporție de 100%.

Lucrărilece țin de canalizare sunt aproape finalizate, s-a depus documentația pentru racordare.

De asemenea, 70% din străzile comunei sunt asfaltate, prin proiectul Anghel Saligny, iarîn data de 18 iulie 2023, au primit ultimul aviz de la Mediu, spune primarul Gheorghe Marian, mai sunt în lucru 10 km și atunci toate străzile vor fi în grafic.

„Am depus proiecte pentru dotarea școlilor prin PNRR, cu mobilier și cu tehnică modernă. Grupurile sanitare sunt moderne. Am depus și am semnat contractul Centrul de Colectare a Deșeurilor cu Acord Voluntar. Am mai depus un proiect pentru evitarea abandonului în familie, prin care se va înfința un Centru pentru copiii din familii monoparentale unde aceștia pot sta până seara. Vrem să facem o școală în localitatea Becheni deoarece acolo a crescut numărul de locuitori, iar o școală de acolo a fost revendicată de Parohia Reformată. Momentan școala funcționează în două clădiri, plus, acum a crescut atât de tare numărul de copii încât fiecare clasă este de sine stătătoare. În aceași ordine de idei, vom moderniza dispensarul”, a spus primarul.