Welcome to the jungle – În 4 zile, City Rocks vine la Satu Mare

Așa cum v-am promis, readucem muzica rock la Satu Mare! Pe 29 iulie, sute de muzicieni și vocaliști sosesc la Satu Mare, pentru a încinge atmosfera de vară sătmăreană, în cadrul celui mai mare flashmob de muzică rock din Europa Centrală – CityRocks.

Organizată și finanțată de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, cea mai mare petrecere de muzică rock îi așteaptă pe toți în Piața 25 Octombrie. Programul va începe de la ora 12.00 cu înregistrarea participanților și ocuparea locurilor pe platou, respectiv conectarea instrumentelor. Începând cu ora 14.00 se va face întâi proba de sunet, urmată de repetiția comună, în intervalul orar 15.00-17.00

Dacă sunteți fani ai muzicii rock, locul vostru e pe platoul din centrul nou, deoarece începând cu ora 17.30 are loc concertul de deschidere cu Black River Blues Band, a căror muzică va umple spațiul deschis din centrul orașului și vor da tonul evenimentului.

La ora 19.00 va începe CityRocks, flashmobul propriu-zis, unde îi așteptăm pe toți iubitorii muzicii rock și cei care să se distreze, deoarece vor răsuna cele mai șlagăre de muzică rock în interpretarea sutelor de muzicieni și vocaliști participanți, melodii precum Back in blak de la AC/DC, Enter sandman de la Metallica sau unul din imnurile muzicii rock – Another brick in the wall de la Pink Floyd. Alături de acestea, vom asculta și alte melodii românești, maghiare și internaționale în cadrul playlistului creat, care cu siguranță vor menține atmosfera incendiară până la final.

Iar dacă toate astea nu ar fi de-ajuns, începând cu ora 22.00 ne vom bucura de un mega concert Hollywood Rose (Guns ‘N’ Roses Tribute Band), care va închide evenimentul de sâmbătă seara, aducând cele mai mari șlagăre semnate Guns ‘N’ Roses.

Organizatorii evenimentului sunt Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu. Susținători și sponsorii evenimentului: Kreativ, ZES Zollner Electronic și Fundația pentru Școală.

Muzică rock de calitate, o experiență unică și de neegalat, o atmosferă incendiară, bere rece și șpriț, mâncare tip street food pentru a ne da energie pentru distracție și o petrecere rock uriașă îi așteaptă pe toți în această sâmbătă, 29 iulie, la Satu Mare, unde scriem istoria muzicii rock!