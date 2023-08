Apaserv implementează un proiect istoric pentru județul Satu Mare și pentru sătmăreni. Au fost semnate contractele

- Advertisement -

Apaserv Satu Mare, unul dintre consumatorii importanți de energie electrică din județ, își va asigura parțial necesarul de energie electrică din surse regenerabile prin proiectul Instalare Centrale Fotovoltaice și Racordarea la Instalații Electrice de Utilizare pentru Apaserv Satu Mare. Astfel, vineri, a fost semnat contractul de execuție între Apaserv Satu Mare și cele trei companii care au câștigat licitațiile în acest sens. Este un proiect istoric pentru județul Satu Mare.

Evenimentul a avut loc se sediul Apaserv Satu Mare în prezența președintelui Consiliului Județean, Pataki Csaba, a directorului Apaserv, Ioan Leitner, precum și a reprezentanților firmelor constructoare.

Pentru început, managerul de proiect, Maria Nistor, a prezentat pe scurt proiectul Instalare Centrale Fotovoltaice și Racordarea la Instalații Electrice de Utilizare pentru Apaserv Satu Mare.

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea energetică prin producerea energiei din surse regenerabile în vederea asigurării consumului propriu la nivelul Operatorului Regional APASERV SATU MARE SA. Scopul proiectului vizează eficientizarea energetică, reducerea consumului, a costurilor de exploatare, reducerea emisiilor de gaze.

Obiectivele și activitățile propuse duc la realizarea

Obiectivului specific 11.1 Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor promovează acțiuni orientate spre măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– 24 centrale fotovoltaice vor asigura parțial necesarul de energie electrică pentru funcționarea obiectivelor energogene la care se implementează;

– Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile (OR) (puterea instalată a sistemelor fotovoltaice): 3,252 MWp;

– Producția anuală estimată de energie din surse regenerabile de energie: 3678,26 MWh/an;

– Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de sera (OR) (0,33 tone CO2/MWh): 1213,83 echivalent tone de CO2;

– Realizarea unor centrale electrice fotovoltaice pentru producerea de energie/electricitate din surse regenerabile (solare) ce va fi utilizată pentru consumul propriu;

– Reducerea consumului de energie electrică din surse convenționale, prin producerea de electricitate, la nivel de obiectiv, din surse regenerabile;

– Reducerea cheltuielilor cu energia electrică;

– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției;

– Conștientizarea activă a publicului și publicitatea Proiectului.

Proiectul se derulează în tot județul Satu Mare. 24 centrale electrice fotovoltaice vor fi instalate în 13 localități, după cum urmează: Municipiul Satu Mare (7 buc), Municipiul Carei (2 buc), orașul Ardud (1 buc), orașul Negrești Oaș (2 buc), orașul Tășnad (2 buc), orașul Livada (2 buc), Halmeu (1 buc), Bătarci (1 buc), Tarna Mare (1 buc), Gherța Mare (1 buc), Turț (1 buc), Sanislău (1 buc), Valea Vinului (2 buc).

Proiectul are o valoare totală de 24.794.888 lei, iar fondurile nerambursabile sunt asigurate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Contractele pentru implementarea proiectului au fost semnate vineri la sediul Apaserv Satu Mare.

În cadrul festivității a luat cuvântul Ioan Leitner, directorul Apaserv Satu Mare, care a precizat că proiectul suferă o întârziere de circa două luni din cauza unei firme care a contestat licitația dar și-a exprimat speranța că, chiar și în această situație, proiectul va fi finalizat la termen, adică pe data de 31 decembrie 2023.

În cazul în care nu se va reuși acest lucru, pierderile vor fi imputate firmei care a contestat licitația și a ținut pe loc implementarea proiectului.

A luat cuvântul și președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, care a precizat că acest proiect este unul istoric pentru județul Satu Mare.

„Este foarte important să reducem consumul de energie electrică din surse convenționale și să beneficiem de aceste surse regenerabile, care ne pot oferi o predictibilitate a costurilor pe termen lung. Mă bucur că efectele benefice ale acestei investiții se vor răsfrânge asupra tuturor sătmărenilor care sunt racordați la rețeaua de apă și canalizare”, a afirmat președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba.

S-a trecut apoi la semnarea contractelor de execuție cu firmele constructoare.

Reprezentanții acestora au afirmat că, dacă nu intervin și alte lucruri care să încetinească implementarea proiectului, lucrările vor fi gata până pe data de 31 decembrie.

”Sunt Razvan Govor, reprezentantul leaderului de asociere Ansthall Accent SRL căștigătoarea lotului 5 , lot care are 6 amplasamente. Firma pe care o reprezint are 40 de angajiati și lucrează in energia regenerabile din 2012. Anul aceasta am instalat peste 15 MW iar anul viitor vom construi parcul de la Cosmești (36 MW) si parcul de la Sălașul de Sus – 59MW, cu contracte deja semnate. Vom termina la timp lucrarea, chiar mai repede, deoarece estimăm că o vom finaliza în 85 de zile de la primirea ordinului de începere”.

Rezultatele așteptate în urma realizării investiției sunt:

– Realizarea obiectivului de investiții și anume, instalarea centralelor electrice fotovoltaice, racordarea la instalațiile electrice de utilizare și producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru consumul propriu;

– Stabilirea prin Studiile de coexistență a condițiilor sau angajamente ale investitorului în vederea respectării distanțelor minime normate sau ale culoarelor de protecție și/sau siguranță precum și condițiile de siguranță la incendiu;

– Centralele fotovoltaice susținute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu și să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia și a panourilor, precum și cele rezultate din acțiunea vântului și a depunerilor de zăpadă;

– Investiția din cadrul Proiectului poate fi realizată atât din punct de vedere tehnic, cât si economic;

– Lucrări executate în conformitate cu Proiectul tehnic și detaliile de execuție;

– Montarea echipamentelor tehnologice și funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora vor contribui la realizarea obiectivului de investiții, si anume instalarea centralelor electrice fotovoltaice și racordarea la instalațiile electrice de utilizare;

– Achiziția și furnizarea echipamentelor tehnologice și funcționale, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale vor contribui la realizarea obiectivului de investiții, si anume instalarea centralelor electrice fotovoltaice și racordarea la instalațiile electrice de utilizare;

– Sumele (cheltuielile) solicitate de Apaserv Satu Mare SA în cererile de rambursare/plată pentru acțiunile finanțate prin contractul de finanțare sunt efectuate, sunt exacte și eligibile;

– Asigurarea unei informări și publicități adecvate a Proiectului, în vederea informării populației cu privire la investițiile și sursele de finanțare, inclusiv fonduri europene, din cadrul Proiectului;

– Personalul Beneficiarului bine instruit, astfel încât să se realizeze exploatarea și întreținerea corespunzătoare a centralelor electrice fotovoltaice.