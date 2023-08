Curs pentru viitoarele mămici, organizat la Spitalul Județean

- Advertisement -

”Noi suntem aici ca să îi ajutăm (pe viitorii părinți) și să fim parte la bucuria familiei lor.”. Acesta a fost motto-ul cursului de alăptare și îngrijire a nou-născutului, organizat de sectia Neonatologie a Spitalului judetean Satu Mare, la care au participat 16 viitoare mămici.

În prima parte a cursului Dr. Varga Roxana medic specialist neonatolog, Consultant Examiner în cadrul International Board of Lactation a vorbit viitoarelor mămici despre importanța alăptării, anatomia si fiziologia lactației, tehnica alăptării și câteva probleme care pot apărea în procesul de alăptare.

În a doua parte, as. Kocsis Mariana le-a explicat mămicilor aspecte importante legate de igiena și îngrijirea nou-născutului.

De asemenea mămicile au putut vizita sala de naștere, saloanele de rooming-in și sectia Neonatologie, pentru a se împrieteni cu mediul spitalicesc și a reduce astfel stresul inerent internării.

Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân este celebrată în fiecare an în perioada 1-7 august, în peste 120 de ţări, inclusiv România, alăptarea fiind una dintre cele mai eficiente modalități de a oferi copiilor de pretutindeni cel mai bun început în viață, perioada aleasă fiind cea în care, în 1990, a fost semnată Declaraţia Innocenti privind Protecţia, Promovarea şi Susţinerea Alăptării, de către decidenţi guvernamentali, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), UNICEF şi alte organizaţii, cu scopul de a proteja, promova şi a susţine alăptarea.

„Este al 7 lea an in care eu susțin acest manifest in Satu Mare. Anul acesta pentru prima dată evenimentul are loc in SJUSM pentru că îmi doresc ca viitorii părinți să ne cunoască și să vină cu încredere în secția Neonatologie, pentru că noi suntem aici ca să îi ajutăm si să fim parte la bucuria familiei lor.” – Dr. Varga Roxana.