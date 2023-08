Ne apropiem cu pași repezi de luna septembrie, vara a cam trecut, posibil să mai avem parte de temperaturi ridicate, dar seara se răcește și temperaturile clar nu vor mai fi caniculare nici în timpul zilei. Din păcate, însă, odată cu toamna revin virozele și revine în discuție Covid-ul, în sensul că din ce în ce mai multă lume este descoperită pozitiv la testare. Sigur că simptomele le cunoaștem cu toții. Copiii deja vorbesc că iar vor fi obligați să poarte măști la școală, unii chiar jubilează că o să facă școală online. Apoi printre adulți am auzit discuții de genul că nu își fac planuri pentru vacanța de iarnă în afara țării deoarece s-ar putea să avem din nou restricții chiar să fie nevoie de noi doze de vaccin. Desigur din punctul meu de vedere nu iese fum fără foc deși nu îmi trecea prin cap, în urmă cu 4 săptămâni, că se va trece din nou la interdicții de părăsire a țării sau școală online. Să fiu sincer am auzit în ultimele două săptămâni de noi cazuri de Covid și am dat o căutare pe net să văd în țară dar și la nivel mondial cam ce se întâmplă . Șoc și groază ! Am găsit pe site-ul Ministerului Sănătății celebrele deja comunicate, dacă vă aduceți aminte de raportările zilnice din timpul pandemiei, și am deschis buletinul de presă din perioada 21-27 august. Ce să vezi? În intervalul 21 – 27 august 2023 au fost înregistrate 3326 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), la noi în țară. 973 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Până în prezent, pe teritoriul României, au fost înregistrate 3.417.177 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Incidența înregistrată la 14 zile este de 0.16.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 133 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 în prezent este de 497. De asemenea, la ATI, sunt internate 41 persoane. Dintre cei 41 pacienți internați la ATI, 26 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați în prezent, 83 sunt minori, 80 fiind internați în secții și 3 în ATI. În intervalul 21.08.2023 (10:00) – 27.08.2023 (10:00) au fost raportate de către INSP 4 decese (2 bărbați și 2 femei).

Decesele au fost înregistrate: 2 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 1 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 1 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Dintre pacienții decedați 3 prezentau comorbidități, iar 1 era vaccinat. În aceeași perioadă au fost efectuate 2.031 teste RT-PCR și 20.792 teste rapide antigenice. Pfai, deci să înnebunesc! Mai departe caut la nivel mondial și să vezi nebunie oamenii de ştiinţă britanici au sugerat că britanicii ar trebui să se întoarcă la măştile sanitare deoarece o nouă variantă a Covid-19 este înregistrată în mai multe ţări. Numită BA.X, tulpina a fost depistată în Danemarca şi Israel. Unii oameni de ştiinţă cer deja introducerea de noi restricţii, dar alţii spun că este prea devreme pentru a determina dacă varianta ar putea declanşa o altă pandemie.

OMS susţine că numărul deceselor la nivel mondial provocate de COVID este inacceptabil de mare şi recomandă guvernelor să ia măsuri, precum obligativitatea purtării măştii de protecţie şi ventilarea spaţiilor închise.

M-am încăpățânat și zic hai să văd ce zic americanii că de acolo se dă ora exactă în lume. Concluzia e clară este… nașpa , aiurea, cam nasol. Aflu deja nu așa șocat că administrația Biden intenţionează să îi îndemne pe toţi americanii să mai facă un vaccin împotriva coronavirusului în această toamnă, pentru a contracara un nou val de infecţii. Clar că deja companiile producătoare de vaccinuri își actualizează vaccinurile și aşteaptă aprobările din partea autorităţilor de reglementare în domeniul sănătăţii din Statele Unite şi Europa, ca vaccinurile actualizate să fie disponibile în următoarele săptămâni pentru sezonul de vaccinare de toamnă.

Pe de altă parte, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA au anunţat că urmăresc o nouă variantă, BA.2.86, ce prezintă multiple mutaţii, a virusului care provoacă COVID-19. În acelaşi timp, o altă variantă, botezată Eris, începe să capete prevalenţă în rândul infectărilor din SUA şi Europa şi se constată aparent o creştere a spitalizărilor. Agenţia Reuters prezintă succint ce se ştie despre cele două noi subvariante ale tulpinii Omicron. De la sfârşitul lunii iulie au fost detectate cazuri din infectare cu BA.2.86 în patru ţări. Oamenii de ştiinţă sunt cu ochii pe această subvariantă, întrucât are 36 de mutaţii care o diferenţiază de varianta XBB.1.5, dominantă în prezent.

Clar deja mi-am stricat cheful de toamnă și îmi trec prin minte numai aberații, vaccinuri, declarații , parcă revăd cum erau străzile când mergeam la birou, goale, desprinse parcă din firmele horror . Mi-au și zburat prin gând vorbele lui Raul, fiul meu cel mare, după ce am putut circula din nou:”Tata, uite oameni pe stradă!”.

Vom trăi și vom vedea! Dar am o întrebare: dacă revine pandemia, se termină războiul?