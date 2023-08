Via ferrata Batarci – Aplicație și sfaturi Salvamont

- Advertisement -

Ținând cont de numărul tot mai mare de participanți care parcurg traseul turistic montan amenajat pe cabluri -Via ferrata, din dealul Măgura Batarci , Serviciul Public Județean Salvamont Satu Mare a desfășurat un exercițiu de salvare de pe Via ferrata pentru a putea răspunde solicitărilor în cazul unor incidente sau accidente în acest tip de traseu.

Parcurgerea traseelor de Via ferrata respectiv procedura de salvare, prezintă anumite particularități în comparație cu traseele de alpinism sau escaladă, mai mult, creșterea numărului de trasee cât și a gradului de dificultate a acestei activități montane, relativ recent apărută în peisajul carpatin, aduce noi provocări pentru salvatorii montani.

Chiar dacă, la Batarci, traseul este destinat începătorilor, înclinația și conformația peretelui fiind ideale pentru inițierea în parcurgerea traseelor de Via ferrata, având gradul A, sunt anumite pasaje care necesită atenție la abordarea lor, cum ar fi cele două traverse orizontale respectiv ieșirea din ultimul diedru. Ținănd cont că SPJ Salvamont a inițiat deja amenajarea celui de-al doilea traseu care va fi de categoria B, s-a impus așadar și elaborarea „ Procedurii operaționale de salvare”, o documentație care să cuprindă necesarul și descrierea echipamentului utilizat în salvarea din perete, cât și modul de acțiune, pentru cât mai multe situații posibile în care s-ar putea regăsi un participant rămas suspendat pe cablu.

Până la definitivarea procedurilor adaptate traseelor din Măgura Bătarciului, mai sunt nevoie de câteva stagii de pregătire cu simulari în perete , de multă muncă și adaptarea cunoștințelor și a experienței salvatorilor din țările cu tradiție montană, la situația concretă din zona noastră de competență. Până atunci salvamontiștii sătmăreni asigură intervențiile în conformitate cu procedurile de salvare din perete, montaniarzii fiind în siguranță, evident și în măsura în care respectă normele de echipare individuală și regulile de parcurgere a traseelor amenajate cu cabluri. Pentru evitarea accidentelor, SPJ Salvamont reamintește încă odată, purtarea obligatorie a căștii de protecție, a mănușilor fără degete și a hamului de alpinism având lonje cu amortizor, special concepute pentru Via ferrata.

Chiar dacă traseul amenajat cu cabluri de la Batarci este unul foarte ușor, accesibil tuturor categoriilor de vârstă, acesta nu trebuie subestimat și trebuie parcurs cu atenția și echipamentul cuvenite, pentru a ne putea bucura de o experiență și o zi deosebite, într-un cadru natural de excepție, oferit de zona piemontană a județului Satu Mare. Serviciul Public Județean Salvamont Satu Mare va continua seria dedicată parcurgerii traseelor de Via ferrata și cu alte materiale de informare, până atunci, în caz de accidente montane solicitați sprijinul SPJ Salvamont Satu Mare prin Numărul Unic de Urgență 112.

Sursa: Serviciul Public Județean Salvamont

Satu Mare