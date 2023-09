Accident învăluit în mister al elevului de la Școala Gimnazială Avram Iancu

- Advertisement -

În ziua de 21 septembrie, un elev de clasa a III-a s-ar fi accidentat în timpul orei de sport. Totul s-a întâmplat între orele 11 și 12 la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Satu Mare. Până ieri copilul se aflase internat la Secția de Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Județean Satu Mare.

Conform surselor, copilul s-ar fi împiedicat sau ar fi fost împins în timp ce se juca fotbal, la finalul orei de sport. În urma căzăturii, acesta s-a lovit la cap, însă nu a avut la momentul respectiv nici o probemă, iar vineri dimineața, 22 septembrie, micuțul a fost prezent la cursuri, după spusele Cătălinei Satmari, directoarea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”. Ulterior, sâmbătă seara, la data de 23 septembrie, minorul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe, loc unde s-a aflat până ieri în comă indusă la Secția de Terapie Intensivă.

În acest caz, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare s-au sesizat din oficiu la data de 25 septembrie, deschizând un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu.

Ce spun polițiștii

„La data de 25 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un elev al unei unități de învățământ din municipiu s-ar afla internat în spital, ca urmare a unui incident produs zilele trecute.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că, la data de 21 septembrie a.c., în timp ce desfășura activități sportive în cadrul orei de educație fizică, un minor de 10 ani s-ar fi accidentat în zona capului.

În cursul zilei de 23 septembrie a.c., minorul a fost transportat la Spitalul Județean Satu Mare, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal, în care cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu”.

Copilul a fost transferat la Cluj-Napoca

În momentul de față, elevul de clasa a III-a se află la Clinica de Neuropsihiatrie din Cluj-Napoca pentru investigații suplimentare.

În urma investigațiilor realizate la Spitalul Județean Satu Mare, copilul nu prezintă traumatism cranian cerebral.

În acest moment, starea generală a copilului este stabilă și se îndreaptă spre a fi bine.

„Ieri am avut o discuție cu mama copilului, RMN-ul și CT-ul nu au scos în evidență nici o leziune la nivelul craniului, însă la insistențele familiei, copilul a fost transportat la Cluj-Napoca”, a spus directoarea școlii.

Cum s-a întâmplat totul

„Eu am fost anunțată în dimineața zilei de luni când doamna învățătoare de la clasă a venit să îmi citească mesajul pe care l-a primit de la familie cum că, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, copilul a ajuns să fie internat, intubat și așa mai departe. Ne-am îngrijorat, bineînțeles, nu am făcut nici o legătură, pur și simplu am luat la cunoștință, după care, la scurt timp, mai precis la o oră distanță, deja a apărut cum că tăticul ar fi acuzat faptul că starea copilului s-a degradat din cauza unei căzături suferite în timpul orei de sport pe care a avut-o micuțul joi, de la 11 la 12. Mai precis, atunci l-am chemat și eu pe colegul de sport, am vrut să văd exact în ce circumstanțe s-a întâmplat. La orice oră de sport se integrează o secvență de joc, la sfârșitul orei având așadar un joc de fotbal. La un moment dat, din inerție, din viteză, în dorința de a ajunge la minge, acest copil ar fi fost împins sau împiedicat și a căzut. Domnul profesor era de față. Conform spuselor, acest băiețel s-a ridicat mai greu, se pare că a fost lovit și la cap, iar domnul profesor l-a ajutat, l-a așezat pe bancă. La finalul orei de sport, copilul i-a spus doamnei învățătoare că se simte bine și a fost lăsat să plece acasă deoarece locuiește în apropierea instituției de învățământ, nu a fost așteptat de părinți. Vineri a venit la școală, doamna învățătoare l-a întrebat cum se simte, dacă totul este în regulă, a spus că da, puțin îl mai durea piciorul și cam atât”, a spus directoarea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Satu Mare, Cătălina Satmari.