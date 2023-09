O istorie a Colegiului Național „Doamna Stanca” Satu Mare – perioada 1913-1939

Județul Satu Mare va intra sub incidența unui cod roșu de furtună, potrivit celor de la Severe Weather Alert – România.

Instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, grindină de MARI dimensiuni (3-6 cm), cantități însemnate de apă



COD ROȘU



24 septembrie, ora 17 – 25 septembrie, ora 00

areale din județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin și Timiș



În intervalul menționat, instabilitatea atmosferică va fi deosebit de accentuată. Pericolul principal va fi reprezentat de probabilitatea ridicată a căderilor izolate* de grindină de MARI dimensiuni, cu greloane în diametru de până la 4-6 cm. Vor fi și vijelii, pe alocuri puternice, cu rafale de 70-80 km/h, averse torențiale și frecvente descărcări electrice.





COD PORTOCALIU



24 septembrie, ora 16 – 25 septembrie, ora 02

sud-vestul, centrul și nordul țării



În intervalul menționat, în început în nord-vestul, nordul și centrul Transilvaniei, apoi și în Maramureș, vestul și nord-vestul Olteniei, Banat și sudul Crișanei, vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii, pe alocuri puternice (rafale de până la 70-80 km/h) și izolat* grindină de medii sau MARI dimensiuni (diametrul maxim ~ 2-4 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși local* 35-40 l/mp, iar punctiform*, cu precădere în sud-vest, 50-60 l/mp.



COD GALBEN



24 septembrie, ora 14 – 25 septembrie, ora 05

jumătatea vestică a țării

În a doua parte a zilei de astăzi (24 septembrie) și pe parcursul nopții, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat pe arii extinse* în jumătatea vestică a țării și se va manifesta prin perioade cu averse – ce pot avea caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil cu aspect de vijelie (rafale de până la 55-70 km/h) și izolat* grindină de mici sau medii dimensiuni (diametrul maxim ~ 1-2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local* 20-25 l/mp și punctiform* 30-35 l/mp.

– – –

Notă: ploile vor antrena spre sol particule fine de praf saharian în concentrații moderate.

– – –

IMPORTANT:

LOCAL* – fenomenele sunt de așteptat a acoperi o arie între 10-30% din zona de interes;

IZOLAT / PUNCTIFORM* – fenomenele sunt de așteptat a acoperi o arie sub 10% din zona de interes (ex. grindină, etc.);

Furtunile sunt fenomene cu caracter local, fiind imposibil de prognozat cu exactitate arealul și intervalul de manifestare. Zonele aflate sub incidența codului galben prezintă o probabilitate mai ridicată de apariție a fenomenelor, nefiind însă obligatoriu ca acestea să se manifeste în fiecare localitate din județul respectiv.

Intervalul menționat este orientativ și se referă la toate regiunile vizate, astfel că fenomenele NU se vor manifesta continuu pe întreaga perioadă de interes într-o zonă anume.

Sursa: