Bogată activitate internațională în relașul campionatului

De ce din 2003? Păi scormoniți și o să vă dați seama. Prezentam săptămâna trecută o statistică pe care ar fi trebuit să o prezint acuma, la întreruperea campionatului, dar faptul că cele opt etape nu au fost practic încheiate orice statistică nu se poate baza pe cifre complete, deci nu poate fi luată ca reper. Nu s-au disputat decât șapte etape și jumătate (patru meciuri fiind amânate) așa că putem spune că a trecut un sfert din sezonul regulat (o jumătate din tur).

Pentru că în acest sfârșit de săptămână avem relaș putem diseca mai în amănunt ultima etapă, etapă în care am primit unele răspunsuri, am avut parte și de surprize și la capătul căreia s-a încheiat perioada de transferuri. Cel puțin cele pe bani. De acum și până la iarnă nu se mai poate apela decât la jucătorii proprii sau la cei liberi de contract.

După părerea mea cea mai mare surpriză este cea de la Cluj, unde lanterna roșie, Poli Iași, s-a impus în fața proaspăt revigoratei echipe studențești. Meciul a avut totuși o istorie aparte jocul disputându-se în două zile consecutive. După un 0-4 neverosimil înregistrat anul trecut la Sibiu, Hagi a recidivat și anul acesta cu un paradoxal 0-4. De data asta la Craiova lui Mititelu. Restul rezultatelor mi se par normale. Poate doar diferența de scor (3-0) la care s-a încheiat derbiul etapei să epateze. În total s-au înscris tot 27 de goluri, dar în 8 meciuri. Petrolul – Oțelul 2-2 în al șaptelea egal al gălățenilor; Rapid – Dinamo 4-0 în care n-a contat decât diferența valorică a loturilor celor două combatante; Voluntari – CFR 1-4 precum spuneam în Caricatura de săptămâna trecută (am nimerit-o și eu); FCSB – Univ. Craiova 3-0 curios dar absolut meritat; „U” – Poli 0-2 în primul joc dintre Moldova și Ardeal al etapei; „48” – Farul 4-0 cu juveți fără căpăstru; Botoșani – Hermannstadt 2-2 al doilea meci peste Carpații Răsăriteni; Sepsi – UTA 1-0 într-un meci care mi-a scăpat printre pahare și urări.

Avem ce face totuși zilele acestea? Putem studia de exemplu grupele ce tocmai au fost trase la sorți în Cupa României. Să vedem cine cu cine joacă (mai modern putem să vedem și cine cu cine nu joacă) în fiecare grupă în parte, să întocmim clasamente virtuale… Toate astea ar fi bine să le facem pe un fond de bucurie și euforie date de rezultatele echpei naționale în meciurile cu Israel și Kosovo. Să nu uităm nici de meciul de debut din Albania din cadrul Campionatului European al tinerilor sub 21 de ani (de fapt sub 22 de ani). Campania tinerilor (10 meciuri) se va încheia abia anul viitor la mijloc de octombrie.

Așa că avem ce face. Aseară a jucat și România cu Cehia în turneul cvasiamical intitulat Liga Elitelor pentru cei sub 20 de ani (2-0, goluri Radaslavescu și Pandele). Urmează meciul cu Portugalia din aceeași competiție. Tot acum cei sub 19 ani au un turneu de pregătire în Israel în care sunt prevăzute și două meciuri cu reprezentanții de aceeași vârstă ai țării gazdă. Același lucru se întâmplă și cu cei sub 18 ani, dar în Republica Moldova. Cei de sub 17 ani tocmai s-au întors de la un turneu în Polonia unde au învins Georgia (3-1) și Țara Galilor (2-0) în grupe și au pierdut finala cu gazdele (2-3). Juniorii de până-n 16 ani au susținut la Buftea o dublă cu Cipru în care au învins cu 3-0 în primul joc iar pe al doilea l-au încheiat la egalitate (1-1). În sfârșit micuții sub 15 ani au fost convocați în număr mare la un turneu de selecție la Cluj în care au fost programate și două întâlniri de verificare cu jucători cu un an mai înalți (CFR și Viitorul din localitate).

Opriți războiul!