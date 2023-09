Când frustrații, disperații, gunoaiele și șpăgarii se adună la un loc iese un lucru de mântuială!

- Advertisement -

Am citit și eu câte ceva despre oameni care au ceva de spus în politică, business, presă , cultură, sport și aș mai putea enumera mai multe domenii dar cred că este destul că nu vreau să mă laud sau să par vreun deștept că nu acesta este rolul meu în societate sau în presă. Rolul meu este să scriu ceea ce văd, ce cred și să nu las toți neaveniții, nesimțiții, toate scursurile societății, aici am enumerat de la borfași la așa ziși politicieni, oameni de afaceri, directori de instituții sau ce or mai fi ei, să își bată joc de societatea în care trăim, de oraș, de județul Satu Mare. Văd în ultimul timp tot felul de deontologi, demagogi, borfași cu pretenții de politicieni și “șmecherași” de oraș cum se dau în stambă pe diferite pagini de socializare și încearcă să mă acuze de chestii pe care nu le-am făcut și pe care nu o să le fac. Desigur toate astea pentru a încerca să îl alinieze pe tatăl meu din punct de vedere politic. Fraților, ăsta este șantaj ordinar. Și hai să fiu bine înțeles, că la cât de reduși sunt acești băiețași, unii de cartier, alții de oraș, nu prea îi duce mintea nici la șantaj. Păi dacă îi transmiți omului mesaje prin reprezentanții Bisericii, în primul rând nu se face că degeaba mergi în casa Domnului, tu demonstrezi că mergi acolo ca și Iuda. Dacă te consideri bărbat, o declarație de război o faci în fața omului, nu ca și lașii prin intermediari, prin membri ai familiei ca apoi dacă omul nu se sperie să poți spune că nu asta ai vrut să zici. În al doilea rând știu că limba română este grea dar pentru unii care se țin mari deontologi este foarte important să înțelegeți că eu nu sunt punctul vulnerabil al tatălui meu, sunt punctul lui sensibil eventual. Degeaba tot o dați pe dezinformări că din moment ce nu fac nimic ilegal, muncesc cinstit, plătesc la stat lunar mai mult decât ați plătit voi o viață întreagă, îmi văd de drumul meu, nu pot fi vulnerabil. A, că mă atacați cu populisme ieftine și fără cap dați dovadă de disperare și prostie, asta este altceva, dar simte lumea disperarea și frica că vă fuge “preșul de sub picioare”. Foarte sincer pe mine nu mă doare nici în fund de voi, poveștile voastre, frustrările și neajunsurile voastre. Repet, eu spre deosebire de voi lucrez cinstit, plătesc taxe și nu mă ocup nici de trafic de țigări, nici de tot felul de transporturi ilegale, nici nu “lovesc tva-ul”, nici nu șantajez primăriile, oamenii de afaceri sau șefii instituțiilor de stat pentru a îmi favoriza sponsorul principal, nu iau taxă de protecție de la nimeni ca să nu îmi exercit atribuțiile legale, nu iau nici mașini , ceasuri șpagă și nimeni din familia mea nu se droghează și nu dăm și nu am dat niciodată bani cu camătă.

Cel mai urât într-un război este să ataci familia omului. Doar că pe noi nu ne interesează că am fost atacați de toți nebunii de-a lungul ultimilor 20 de ani. S-au scris și vorbit despre tatăl meu și despre mine tot felul de aberații, în presa scrisă, audiovizulă. Am fost numiți bandiți, hoți, evazioniști, proxeneți, interlopi și nici nu mai știu cum nu am fost făcuți. Am avut zeci de dosare penale făcute la comandă, sau din cauza unor frustrați la fel ca voi care au făcut plângeri mincinoase doar ca să obțină ei ceva sau să scape ei de dosare. Culmea că în 20 de ani am fost verificați, răsverificați de PNA, DNA, SRI, poliție, toate parchetele posibile și imposibile. Am fost verificați din 1990 până în zilele noastre tot ce am cheltuit, cumpărat, vândut. Am fost filați foto, video, audio acasă, în mașini și la birou mai mulți ani la rând și nu s-a găsit nimic. Nu am avut intimitate nici în propriul dormitor sau la baie. Și ghiciți ce, nu ne-au găsit nimic. Așa că am pretenția să terminați cu ieftinăturile astea că mă lasă rece. Eu încă nu am scris nici despre voi nici despre familiile voastre extrem de vulnerabile. Dar ce știu este că întotdeauna hoțul strigă Hoții cel mai tare!

Mai văd că nu știți cum să ieșiți din anonimat și atacându-mi familia și prin diferite pagini unde aveți sute de conturi false, credeți că vă bagă cineva în seamă?

Nimeni. A, că tatăl meu deranjează că face ceva pentru comunitate, că lumea îl apreciază, că se zbate să scoată județul din anonimat și vrea să ne dezvoltăm așa cum trebuie și voi nu sunteți în stare de acest lucru …. acest lucru este o mare problemă pentru voi niște loseri care nu sunteți în stare decât de scandal, dezinformări, dezbinări. Păi nu vă susține nimeni nici în partidele voastre! Asta spune multe despre niște oameni care nu ies cu nimic bun în evidență decât cu frustrări, atacuri mârșave, șantaje, disperare și nenorociri!

Nu vă zic numele că v-aș face prea mare reclamă și nu mai zic nimic de voi că despre “morți“ trebuie vorbit de bine!

Bineînțeles la morți politic mă refer. Așa că din 2024 vă veți putea întoarce fiecare la micile “găinării” ilegale de care v-ați ocupat și până acum. Dumnezeu răsplătește pe fiecare după cum merită.

Nu uitați un lucru: nimeni nu suportă trădătorii!

Răzvan Govor