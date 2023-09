Derbiuri de clasament

România mare ne-a întristat sâmbătă în meciul cu Israel nu neaparat prin rezultat (1-1) cât mai ales prin jocul prestat. Ia refaceți în gând clasamentul grupei cu o victorie a României cu Israel și vedeți unde am fi fost. De la treningul A1 (Edward Iordănescu) până la tricoul cu cel mai mare număr (23, Sorescu) toți au avut prestații neconvingătoare, niciunul nu a depășit o valoare medie. Nici marți (2-0 cu Kosovo) în prima repriză naționala României nu a convins. Toți au avut mai mici sau mai mari greșeli, norocul făcând ca acestea să nu aibă repercursiuni pe tabela de marcaj. Conjunctural, cum spuneam (superioritatea numerică din repriza secundă), soarta ne-a împins spre o victorie despre care într-un final se poate spune că a fost meritată. Iubirea de „aur” a unui segment infim de tribună dă ca incertă această victorie, federația europeană urmând să se decidă asupra ei și să decidă unde, cum și dacă se va disputa următoarea partidă de acasă.

Debutul naționalei de tineret a României, cea de sub 21 de ani, a fost neconcludent. Lipsa experienței în funcția de selecționer și antrenor de națională i-a jucat feste lui Daniel Pancu. Dacă în ceea ce privește neselecționarea lui Octavian Popescu îi dau dreptate (vedeta FCSB-ului ar fi fost un punct nevralgic într-un vestiar tânăr), absența lui Alin Stoica nu prea este scuzabilă. Nici mulțumirea de sine și schimbările anapoda după ce am condus cu 2-0 în Albania nu sunt scuzabile. Ne-am precipitat în fața unui rezultat meritat și cu perspective de calificare și într-un final am pierdut (2-3).

Liga Elitelor oferită selecționatelor sub 20 de ani, chiar dacă nu duce nicăieri, are totuși o nuanță de competiție. Era cât pe ce ca după victoria de joi din fața Cehiei (2-0, goluri Radaslavescu și Andrei) să obținem un rezultat de excepție în Portugalia (până la urmă 1-2), țară care la nivel de juniori și tineret a pătruns mai mereu în fazele superioare ale turneelor finale. Să nu uităm că am condus mult timp (gol Duțu în primul minut) și am pierdut doar în al optulea minut din prelungirile dictate de arbitru. Poate portarul Popa a înțeles că tragerile de timp evidente și repetate sunt inutile astăzi. Dacă își vedea de treabă ieșeam cu un egal. Antrenorul, Costin Curelea, mai are de muncit la chestia asta.

Jocurile amicale din Israel ale românilor sub 19 ani au avut câștigători diferiți. Duminică gazdele au revenit după ce am condus cu 1-0 (gol Sali) într-un final cu multe schimbări și au câștigat cu 2-1. Nu pot să nu remarc prestația rapidistului Alexandru Stan din al doilea meci (am învins cu 3-1) când a înscris golul doi. Mie mi-a plăcut mai mult pasa lui de o finețe tehnică de excepție de la primul gol, cel înscris de Sali. A mai înscris și Cărăușu. Adrian Dulcea și echipa lui se află pe un drum bun, promițător.

Pe Ion Marin îl credeam un bun „tată” pentru loturile de copii. După o primă victorie în fața Moldovei (sâmbătă, 2-0, goluri Florea și Preda pe finaluri de reprize), lotul de sub 18 ani a suferit o rușinoasă înfrângere. Luni, după ce au condus cu 2-1 (goluri Păcuraru și Vescan-Kodor), s-au lăsat pe tânjeală și au mai primit trei goluri.

Să trecem la etapa ce începe peste câteva ore. Pentru început să explic titlul. În șase din cele opt meciuri distanța dintre combatante nu este mai mare de trei locuri. Mai mult în trei dintre ele combatantele sunt vecine de clasament iar în alte două meciuri între adversare se află o singură echipă în top. Singurele echipe mult mai bine clasate decât adversarele lor sunt FCSB și Rapid, nouă locuri despărțindu-le de gazdele lor. Asta face ca etapa să fie deosebit de interesantă, echilibrul fiind cuvântul de ordine.

CFR – Petrolul (luni, ora 21,30) Derbiul etapei. Programat la închiderea rundei, jocul din Gruia pare totuși la discreția gazdelor. Nu văd cum Pârvu îl poate surprinde pe Mandorlini, iar valoarea loturilor este copleșitoare în favoarea ardelenilor.

Univ. Craiova – Sepsi (sâmbătă, ora 21,30) Meci tare. Sper că și spectaculos. După dușul înghețat de pe Ghencea, Reghecampf a lucrat la cutiuța cu senzații ale predecesorilor săi. Parcă totuși sunt câteva elemente care strică vestiarul. Va primi Laurențiu gir din partea conducerii? Declarativ se pare că da. Om trăi ș-om vedea! Secuii ar putea deține cheia de la acea cutiuță. Ciobotariu se pricepe la așa ceva.

Farul – FCSB (duminică, ora 21,45) E clar. Acesta ar fi trebuit să fie derbiul etapei, dar cele patru înfrângeri din șapte partide ale constănțenilor sunt un balast prea mare. Totuși FCSB-ul nu pleacă drept favorită certă. Hagi este capabil ca în cele două săptămâni trecute de la ultima etapă să fi închegat un grup care să pună probleme bucureștenilor, chiar dacă cea mai mare parte a românilor din lot a fost răspândită pe la diverse naționale.

Oțelul – Rapid (duminică, ora 19,15) M-aș hazarda să spun că acest meci ar fi la discreția oaspeților dar capriciile rapidiștilor îmi pun piedică. Doar sobrietatea lui Bergodi îmi dă speranțe. Mi-aduc aminte și de o victorie a Rapidului la Galați cu 7-0 în noiembrie 2006, dar și de o înfrângere a bucureștenilor pe Giulești cu 3-2 în decembrie 2012. Să vedem ce părere are și Mister X (Dorinel Munteanu are 7 jocuri din 8 încheiate la egalitate).

Hermannstadt – Voluntari (duminică, ora 17) Ilfovenii încep să semene din ce în ce mai mult cu o echipă retrogradantă. Învățăturile lui Ciobotariu s-au estompat în timp, ceea ce a dus ca în ultimele patru etape să nu obțină decât un punct. De cealaltă parte sibienii lui Măldărășanu nu trebuie să se teamă decât de blazare.

Dinamo – „48” (vineri, ora 21,30) Un meci interesant. Ambele echipe au trebuința de a se debarasa de frământările interne ale clubului. Frământări ale conducerilor, ale tribunelor și din vestiar. Oare care va fi mai lucidă pe teren?

UTA – „U” (vineri, ora 18,30) Cele două echipe sunt ahtiate după puncte. Ambele ocupă locurile care la sfârșit de campionat duc la baraj. Ambele au antrenori din generația de aur. Ambele au mare încredere în profesionalismul acestora. Tare n-aș vrea să se termine egal.

Poli Iași – Botoșani (luni, ora 18,30) Cenușăreasa cenușăreselor. Nu cred că aș fi ghicit că cele două echipe moldave s-ar fi putut afla pe ultimele două locuri (direct retrogradabile) după opt etape. Și aici meciul egal le defavorizează. Dac-ar trăi Tata Jean (Pădureanu) ar ști el ce să le spună.

Opriți războiul!