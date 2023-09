FOTO. Călătorie fermecată și degustare de vinuri în pivnițele magice din Beltiug

- Advertisement -

Prima ediție a Cellar Tour – Crame cu povești a fost un succes deosebit. Turiștii au degustat vinurile excelente din Beltiug, au vizitat cramele cu bolte și s-au plimbat cu caleașca într-o zonă minunată a județului nostru.

Alegerea locației nu a fost întâmplătoare. Beltiug, renumit pentru vinurile, pivnițele și cramele sale, unde de sute de ani se cultivă struguri și se produce vin. O tradiție transmisă din generație în generație. Și în prezent sunt 120 de hectare de podgorii și aproape 300 de crame mai noi și mai vechi.

Primul eveniment Cellar Tour – Crame cu povești, organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Rurală și Agricolă Partiumîn strânsă colaborare cu partenerii de la ZazouSocial Events& Moreeste o continuare a evenimentului Picnic in the Vineyard, care a debutat în 2020 și a ajuns deja la a 6-a ediție – eveniment conceput de Beáta Matusinka, co-fondatoare a companiei Zazou Social Events & More.

Aproape 500 de oaspeți din tot județul nostru, din Bihor, Sălaj și Cluj, dar și din Ungaria, Cehia și Germania au participat la turul vinului din Beltiug, încheiat cu o petrecere în șura lui Brigitte Böll.

Sâmbătă, cinci crame din Beltiug – Nachbil, Jurchis, Leiher, Cobusceanu și Hetei – și-au deschis porțile pentru iubitorii de vin. Turul vinului a durat 7 ore, turiștii fiind împărțiți în grupuri mici, având ca ghizi experții de vinuri Balázs Attila, Csaba Katona, SzakácsOrha Bianca și SzakácsOrha Imre. Turiștii au putut afla istoria vinificatorilor și a cramelor, au putut degusta vinurile albe, roșii și roze seci și demiseci.

„Acest proiect nu am început acum. Am organizat cursuri pentru vinificatori, încercăm să ajutăm atât micii producători de vin, dar și cramele mari. Am publicat o carte deosebită despre cele mai mari podgorii din județ și am organizat festivaluri de vin în Carei, Satu Mare și Orașul Nou. Acum am organizat Cellar Tour – Crame cu povești, un eveniment care s-a dovedit a fi un mare succes”, a declarat deputatul Magyar Lóránd, coordonatorul Asociației pentru Dezvoltarea Rurală și Agricolă Partium.

”Aceste evenimente joacă un rol important nu doar în promovarea cramelor locale, ci și în a se adresa publicului larg iubitor de vin, fiindu-le prezentate valorile cramelor locale și încurajându-le să cumpere și vinuri locale, de calitate”, a subliniat Kovács Szabolcs, președintele executiv al Asociației pentru Dezvoltarea Rurală și Agricolă Partium.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare.