Prefectură. Pentru un an nou școlar în siguranță!

Instituția Prefectului județul Satu Mare a organizat marți,05.09.2023 o întâlnire de lucru cu primarii și cu directorii Unităților de învățământ din județ.

La întâlnirea ce a avut loc în Sala Mare de Ședințe a instituției au participat subprefecții Altfatter Tamás și Romeo Pop, directorul de Cancelarie, Radu Iancu, președintele Consiliului județean Satu Mare, Pataki Csaba, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, a Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Satu Mare.

Ce spune Inspectoratul Școlar

Într-o postare pe pagina oficială de facebook a instituției, Inspectoratul Școlar Județean amintește subiectele discutate la întâlnirea de la Prefectură:

”Starea învățământului preuniversitar sătmărean. Direcțiile principale de acțiune ale Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare în anul școlar 2023-2024.

Aspecte organizatorice referitoare la activitățile premergătoare începerii, în condiții optime, a noului an școlar 2023-2024 (autorizații ISU și DSP, siguranță în școli prin asigurarea pazei la nivelul unităților de învățământ, asigurarea mijloacelor de transport școlar, încălzire, igienizarea spațiilor școlare, necesarul de manuale școlare).

Reglementări legislative în privința combaterii consumului de droguri în școli.

Succes tuturor în noul an școlar!” a transmis conducerea Inspectoratului Școlar.

Drogurile, cel mai mare pericol pentru elevii noștri!

La nivel de județ toate unitățile de învățământ sunt pregătite și își așteaptă elevii pe 11 septembrie , în prima zi de școală. Verificările acestor instituții de învățământ au fost efectuate de instituțiile cu atribuțiile in domeniu și nu s-au constatat probleme majore.

”Prin această întâlnire am dorit să ne asigurăm că noul an școlar va începe în condiții optime în județul Satu Mare. De asemenea am vrut să aflăm ce probleme mai sunt la nivelul unităților de învățământ. În plus prioritatea noastră trebuie să fie siguranța elevilor. Și aici ne referim la toate pericolele ce pot să apară. De la violență, bullyng, alcool și până la droguri și absenteism ” a transmis subprefectul Altfatter Tamas.

A fost ridicată problema transportului școlar, a necesității achiziției de noi microbuze școlare precum și cea a achitării la timp a burselor școlare.

”Țin să felicit conducerea Instituției Prefectului pentru această inițiativă și cred că astfel de întâlniri la începutul Noului An Școlar sunt benefice pentru toată lumea. Trebuie ca împreună să încercăm să rezolvăm toate problemele legate de sistemul de învățământ din județ și să facem o prioritate din siguranța elevilor și a profesorilor” a spus la întâlnirea de azi, președintele Consiliului județean Satu Mare, Pataki Csaba. Acesta a anunțat și modalitatea prin care s-a făcut achiziția microbuzelor electrice și modul în care acestea vor fi repartizate.

În județ va fi achiziționat cu sprijinul Consiliului județean și aparat de depistare a substanțelor derivate din metamfetamină.

”Nu trebuie să ne ferim de realitate. Din păcate au apărut drogurile sintetice pe piață și e nevoie de un efort comun, școală- instituțiile statului-părinți pentru a ne feri elevii de aceste tentații” a mai transmis subprefectul Altfatter Tamas. La finalul întâlnirii , subprefectul Romeo Pop le-a reamintit primarilor din județ despre obligațiile ce le revin în combaterea ambroziei.