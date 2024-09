1 Octombrie – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului la SÂN

Hancsiki Cornelia: psiholog clinician și psihoterapeut

Vicepreședinte Asociația de psiho-oncologie

Hathor-Maeve-Nectarie Satu Mare

În fiecare an , la 1 octombrie, este marcată Ziua mondială a luptei împotriva cancerului de sân.

Scopul cu care a fost evidențiată această zi a fost tocmai numărul din ce în ce mai mare a femeilor care se îmbolnâveau de cancer la sân. Astfel crește gradul de conștientizare cu privire la această boală și, totodată, se atenționează asupra importanței campaniilor de informare, a prevenției și a programelor de screening care pot salva vieți.

În vederea combaterii afecțiunilor oncologice, Organizația Mondială a Sănătății recomandă două acțiuni convergente: una ar fi depistarea precoce în stadii incipiente ale afecțiunilor, curabile prin tratament specific, cealaltă este prevenția cu scopul reducerii sau eliminării expunerii la factorii de risc.

În Romania, Ziua luptei împotriva cancerului la sân a fost marcată pentru prima dată în anul 2014, după ce , la 30 septembrie acelaș an, Senatul si-a asumat o Declarație prin care ziua de 1 octombrie era recomandată ca zi națională de luptă împotriva cancerului la sân, cancerul reprezentând ”o problemă majoră de sănătate publică pe plan mondial ”.

Conform Institutului Național al Cancerului din SUA, există peste 100 de tipuri de cancer, ele fiind denumite în general după zona în care debutează în corp sau în funcție de tipul de celule din care apar în corp.Cancerul de sân sau mamar apare atunci când celulele de la nivelul sânului încep să crească necontrolat. Acestea formează de obicei o tumoră care poate fi simțită ca un nodul sau se poate identifica prin raze X. Cancerul de sân apare aproape exclusiv la femei dar și bărbații pot face cancer la sân. Acesta este cel mai întâlnit tip de cancer la femei și este principala cauză de deces prin cancer la femeile europene.

În prezent nu este foarte clar de ce apare cancerul mamar, dar au fost identificați anumiți factori de risc. Unele femei cu acești factori de risc nu vor avea niciodată cancer, iar unele femei care nu au acești factori pot dezvolta cancer la sân. Majoritatea cancerelor la sân au nevoie de estrogen pentru a se dezvolta. Fără estrogen ele se opresc din creștere sau cresc mai încet.

Conform experților ESMO – European Society for Medical Oncology, principalii factori de risc pentru cancer sunt:

– Vârsta . Cele mai multe cazuri au fost depistate la femeile intre 35 și 50 de ani.

– Genele.Mutațiile anumitor gene moștenite de la mamă sau de la tată cresc riscul cancerului la sân. Cunoștințele actuale sugereazâ că aceste gene anormale sunt totuși responsabile de mai puțin de 10 % din cancerele mamare.

– Istoricul familial de cancer la sân. Dacă există în familie o rudă de gradul întâi (mama, sora, fiica, frate sau tată) care a avut cancer la sân și mai ales dacă avea vârsta sub 45 de ani la momentul diagnosticului este un risc mai mare de a face cancer. Când mai multe persoane din aceeași familie au fost afectate de cancer mamar sau ovarian în tinerețe, trebuie suspectată o predispoziție genetică. BRCA1 și BRCA2 sunt cele 2 gene implicate în formele familiale de cancer mamar.

– Istoricul personal de cancer la sân. Persoanele care au avut deja cancer la sân au un risc crescut de a avea din nou în altă regiune a sânului sau la celălalt sân.

– Expunerea de-a lungul vieții la estrogen și progesteron. Femeile a căror perioadă menstruală a început înainte de vârsta de 12 ani și s-a încheiat după vârsta de 55 de ani au un risc mai mare de a face cancer la sân. Femeile care nu au avut copii sau au născut după vârsta de 30 de ani prezintă de aemenea un risc crescut de boală.

– Factori geografici și sociali. Femeile care trăiesc în țări occidentale și cele cu un nivel mai ridicat de educație prezintă un risc mai mare de a face cancer la sân.

– Folosirea medicamentelor cu estrogen și progesteron. Folosirea contraceptivelor orale, mai ales înainte de prima sarcină crește riscul de cancer. Folosirea terapiei de substituție hormonală după menopauză de asemenea. Riscul este mai mare atunci când terapia combină estrogen și progesteron.

– Radioterapia sânului în copilărie sau adolescență

– Supraponderabilitatea și obezitatea.

– Consumul de alcool și fumatul

Dincolo de concluziile experților ESMO – European Society for Medical Oncology mai există cercetări din domeniul psihologiei și a psihiatriei care aduc în atenție importanța factorului emoțioal. Aceștia nu sunt considerați ca fiind cauza directă a cancerului dar, cu toate acestea, stresul și emoțiile negative pot afecta sistemul imunitar și pot influența comportamentele legate de sănătate ceea ce poate crește riscul de a dezvolta cancer într-o anumită măsură. Iată cum acționează factorii emoționali în contextul cancerului:

– Stresul cronic. Stresul prelungit poate perturba sistemul imunitar, reducând capacitatea acestuia de a combate celulele anormale.

– Comportamente legate de stilul de viață. Stresul poate determina persoanele să adopte comportamente nesănătoase precum fumatul excesiv, consumul de alcool, alimentația nesănătoasă sau privarea de somn.

– Depresia și anxietatea. Persoanele sensibile, vulnerabile și incapabile să gestioneze cu ușurință un mediu intr-o perpetuă schimbare pot suprasolicita sistemul imunitar care va colapsa intr-o suferință psihică ce va conduce mai apoi la boala fizică, chiar și cancer.

– Aderența la tratament. Starea emoțională poate influența aderența la tratamentul pentru cancer.

– Lipsa susținerii afective. Cînd nu există o susținere afectivă de înțelegere, grijă și susținere din partea familiei, a celor dragi , o tristețe cronică și fără sfârșit pot de asemenea să influențeze sistemul de apărare al corpului și să se declanșeze boala.

Menținerea unui echilibru între factorii fizici, emoționali, relaționali și sociali reprezintă un predictor bun pentru o stare de sănătațe bună.

În fiecare an sunt mai multe zile dedicate conștientizării diferitelor forme de cancer în care se organizează acțiuni cu rolul de a atrage atenția în primul rând asupra posibilităților de prevenție.

Asociația de Psiho Oncologie H.M.N. Satu Mare este o entitate vie care timp de 14 ani a oferit și oferă în județul nostru sprijin psihologic, obiecte sanitare pacientelor , ca de exemplu: peruci, proteze mamare și informații de ultimă oră despre noile cercetări din domeniul oncologiei. De asemenea organizează în fiecare an Simpozioane în care sunt invitați medici specialiști în domeniul oncologiei care aduc în atenția publicului cele mai importante acțiuni de prevenție și tratament.

Și anul acesta vă așteptăm să ne fiți alături în această acțiune. Vor fi discutate subiecte de interes pentru toate fetele și femeile care vor să aibă grijă de sănătatea lor. Simpozionul va avea loc în sala de evenimente City Ballrrom (fosta Daemi ), P-ța Libertății nr. 19, începând cu ora 18. Avem și surprize !!!

Sunteți bineveniți !