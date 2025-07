Să cânte muzica în luna august!

Programul muzical pe care îl oferă Filarmonica de Stat ”Dinu Lipatti” Satu Mare alături de invitați speciali în locații speciale

Festivalul ContemporArt revine între 6–10 august 2025 în mai multe locații din județul Satu Mare! Astfel, festivalul ajunge anul acesta la cea de-a treia ediție, unde pianista originară din Satu Mare, Alexa Stier, împreună cu invitații săi, vor oferi, în parteneriat cu Filarmonica de Stat “Dinu Lipatti” Satu Mare și sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, o serie de concerte speciale menite să încânte publicul sătmărean.

Alexa este fondatoarea și directoarea artistică a Asociației ContemporArt și a Festivalului de Muzică de Cameră cu același nume, care își propune să contribuie la cultivarea muzicii de cameră și a muzicii contemporane printr-o serie de concerte și ateliere concepute pentru tinerii muzicieni. Deși talentul ei a purtat-o pe marile scene ale lumii și momentan este doctorandă la Yale School of Music din SUA cu profesorii Boris Berman și Wei-Yi Yang, Alexa revine cu drag pe meleagurile sătmărene spre bucuria publicului care a avut ocazia să-i urmărească evoluția artistică încă din fragedă copilărie fiind eleva Liceului de Artă ”Aurel Popp” Satu Mare sub îndrumarea profesoarei Annamaria Manfredi. În perioada 2013-2015, Alexa și-a finalizat studiile liceale la Erskine Stewart’s Melville din Edinburg (Scoția) prin intermediul Bursei Silvestri, între 2015-2019 a fost studentă la Conservatorul Regal din Scoția în clasa profesorului Fali Pavri iar ulterior și-a continuat studiile la Yale School of Music din SUA, unde a absolvit un program de masterat sub îndrumarea profesorului Boris Berman. Alexa este o pianistă talentată și promițătoare, care impresionează publicul prin virtuozitatea și pasiunea ei pentu muzică.

Artiștii invitați ai festivalului – muzicieni remarcabili, activi pe scene internaționale, sunt :

Alexa Stier – director artistic al festivalului, pianistă, doctorandă la Yale School of Music (SUA)

Alexander Goldberg – violonist, doctorand la CUNY University (SUA)

Electra Perivolaris – compozitoare, doctorandă la Oxford University (Marea Britanie)

Anita Balázs – violoncelistă, membră a Albany Symphony Orchestra (SUA)

Domahidi Zsuzsa – flautistă, Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare

Derek Hartman – pianist, lector universitar la Vanderbilt University (SUA)

Colaboratorii acestei ediții sunt :

Balázs Rebeka Asztrid – soprană, membră a corului Operei Maghiare de Stat, Budapesta

Áron Papp Fejer – violist & consultant tehnic, profesor la Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare

Alpár Székely – violonist, Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare

Alexandra Balog – pianistă, fondatoarea și directoarea artistică – Altalena Artists Collective.

Se anunță o ediție plină de muzică și artă iar intrarea fiind liberă la toate concertele din cadrul festivalului, publicul este invitat să participe în număr cât mai mare!

Cât despre programul orchestei Filarmonicii ”Dinu Lipatti” pentru luna august, publicul se va putea delecta cu o selecție de delicii muzicale susținute în aer liber.

Duminică, 17 august 2025 începând cu ora 19, publicul este invitat la un concert de excepție al band-ului filarmonicii prin prezența percuționiștilor și a suflătorilor de lemn și alamă, sub bagheta dirijorului italian Lorenzo Moroni. Fiesta Tropical, un concept special într-o locație specială : Curtea Muzeului de Artă Satu Mare, oferind un cadru intim pentru un concert plin de viață care aduce în prim-plan ritmurile vibrante ale Americii Latine – salsa, mambo, rumba și samba, într-un specatcol muzical exploziv. Atmosfera de carnaval pe sunetele exotice ale tropicelor într-o seară de vară plină de pasiune, percuție și bucurie! Participarea include zâmbetul garantat și energia contagioasă a muzicii live!

Miercuri, 20 august 2025 de la ora 20, tot în același cadru special în Curtea Muzeului de Artă, schimbăm ritmul și aducem în atenția publicului concertul Libertango susținut de Cvartetul FourEver format din membrii orchestrei filarmonicii : Kovács Emöke – vioara I, Alina Mihalca-Mija – vioara II-a, David Budean – violă, Dan Cătuna – violoncel, alături de invitații speciali : bandoneonistul Sorin Robert și pianista Irina Roșana, în cadrul Zilelor Culturale Partium. Pasiune… Elegență… Mister… Farmecul inconfundabil al tangoului într-un concert rafinat și emoționant. Muzica lui Astor Piazzolla și a altor maeștri ai tangoului va prinde viață în interpretări pasionale, pline de dramatism și rafinament. O experiență sonoră intensă în care coardele, bandoneonul și pianul spun povești de iubire, dor și libertate. Un concert pentru cei care simt muzica cu inima!

Joi, 28 august 2025 începând cu ora 19, în P-ța 25 Octombrie va răsuna, spre bucuria melomanilor, deja tradiționalul concert estival al orchestrei filarmonicii sătmărene. În acest an, concertul intitulat Seară Vieneză, va aduce sub bagheta dirijorului Ștefan Novak orchestra filarmonicii alături de invitați speciali în prezența sopranei Gabriela Iștoc și a baritonului Kincses Márk. Magia muzicii vieneze – grație, fast și nostalgie imperială! O seară vieneză de neuitat, în care valsurile lui Johann Strauss, polcile strălucitoare și serenadele nostalgice vor aduce eleganța Vienei în inima orașului. O seară muzicală grandioasă, unde rafinamentul epocii imperiale se împletește cu farmecul orchestrei simfonice. Publicul este invitat să-și îmbrace sufletul de sărbătoare și să se lase purtat în lumea balurilor vieneze!