FRF: CSM Olimpia Satu Mare- CSM Slatina 0-3 (0-1) Eliminați din Cupa României de oltenii lui Claudiu Niculescu

N-a fost loc de minuni nici în Cupa României pentru CSM Olimpia Satu Mare.

După seria de patru înfrângeri din campionat și demiterea de luni a antrenorului Alexandru Botoș a urmat un nou eșec, 0-3, miercuri după amiază cu Slatina, și evident eliminarea din Cupa României.

Cuplul interimar de tehnicieni Ritli-Lobonț n-a avut la dispoziție decât 24 de ore și un antrenament pentru a încerca o eventuală redresare a corabiei…Din păcate însă nici Lobonț și nici Ritli n-au inelul fermecat al Arabellei iar minunea din joc n-a apărut.

E drept că prima repriză a fost una echilibrată cu momente bune pentru o echipă sătmăreană remaniată față de jocul de duminică cu Chindia.

Doar că în ultimul minut al primei reprize, Popșa a făcut un fault neglijent la marginea careului iar mijlocașul Mitran a transformat în vinclu cu o execuție ce ne-a amintit de vremurile când actualul antrenor al oltenilor, Claudiu Niculescu , înscria pe bandă rulantă în Liga 1.

Din păcate în partea a doua a venit rapid autogolul nefericit a lui Chinde din min 53. Iar de aici pe teren a existat o singură echipă. Slatina a mai înscris și golul trei prin Leață min 62 și a mai irosit câteva șanse după introducerea lui Rodri Hernando, spaniolul care a evoluat în urmă cu două sezoane la Satu Mare.

Urmează refacerea și antrenamentul de joi și apoi deplasarea spre Sfântu Gheorghe.

Iar după meciul de sâmbătă de la Sepsi, pauza internațională de 2 săptămâni. Timp în care sperăm că se vor găsi soluții pentru a readuce echipa pe linia de plutire…Căci, iată, de la euforia promovării de luna trecută s-a ajuns în scurt timp la o lipsă totală de încredere și de rezultate în vestiarul Olimpiei.

CSM Olimpia Satu Mare: Văduva, Zamfir, Mustacă, Hosu, Danu, Donca, Dobie, Popșa, Chinde, Lucaci, Sabău. Rezerve: Copaci, Meșter, Villi, Trip, Gondiu, Magyari, Tudora, Oanea, Zsiga. Antrenor: Zoltan Ritli.

CSM Slatina: Răcășan, Mihaiu, Sima, Etoha, Oltean, Leață, Trașcu, Chibsah, Mitran, Lupu, Dragu. Rezerve: Pricopi, Lăpădătescu, Pacionel, Constantin, Kayondo, Năstăsie, Prejmerean, Orte, Ilie.

Au arbitrat: Marius Naidin (Pitești – Argeș), secondat la cele două linii de Mihai Marian Ionescu (Bradu – Argeș) și Roberto Ciuraru (Sfântu Gheorghe – Covasna). Rolul de rezervă îi revine lui Valentin Florescu (Sfântu Gheorghe – Covasna). Observator Zoltan Szekely (Baia Mare – Maramureș), iar delegatul de joc a fost Horia Mazilu (București).

Pentru CSM Olimpia Satu Mare urmează meciul din Liga 2 cu Sepsi Sfântu Gheorghe, din deplasare, programat sâmbătă, de la ora 14.00, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.