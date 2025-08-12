INFRASTRUCTURĂ Drum finalizat între Supuru de Jos și Fărcășura

Un nou tronson modernizat leagă județele Satu Mare și Sălaj

Consiliul Județean Satu Mare a recepționat oficial lucrările de modernizare a unui tronson rutier strategic, completând astfel o legătură esențială între nord-vestul țării și zonele rurale din județ.

Tronson de 2,1 km cu standarde europene

Consiliul Județean Satu Mare a anunțat finalizarea și recepția oficială a lucrărilor de modernizare a tronsonului de drum cu o lungime de 2,1 km, situat între localitatea Supuru de Jos și intersecția cu DJ 108P, în zona cunoscută sub denumirea de Fărcășura. Tronsonul face parte dintr-un proiect mai amplu de infrastructură rutieră care leagă județele Satu Mare și Sălaj, printr-o rețea de drumuri modernizate și sigure.

Lucrările au fost realizate cu finanțare europeană nerambursabilă, prin Programul Operațional Regional 2014–2020, valoarea totală a investiției fiind de 13,31 milioane lei.

Parte integrantă a unui traseu rutier extins

Acest tronson de 2,1 km vine ca o completare a lucrărilor anterioare pe traseul Beltiug – Dobra – Corund – Bogdand – Hodod, însumând astfel un traseu modernizat de 40 km.

Proiectul reprezintă o investiție strategică în infrastructura județului și are ca scop reducerea timpilor de deplasare, creșterea siguranței rutiere și stimularea dezvoltării economice a zonelor rurale.

Declarațiile autorităților: investiție în dezvoltarea rurală

La recepția lucrărilor au fost prezenți președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, și vicepreședintele Cătălin Filip.

🗣 „Am recepționat ultimul tronson din drumul care leagă Satu Mare de Sălaj, cea mai importantă componentă a lucrării fiind podul care trece peste râul Crasna. Consider că fiecare kilometru de drum modernizat înseamnă timp câștigat, siguranță în trafic și șansa ca zonele noastre rurale să se dezvolte. Încercăm să profităm de fiecare finanțare europeană pentru a crește calitatea drumurilor în județul Satu Mare”, a declarat președintele Pataki Csaba.

Detalii tehnice ale lucrării

Modernizarea drumului a inclus multiple componente de infrastructură, menite să crească siguranța și confortul în trafic:

Carosabil modern cu două benzi de circulație, fiecare de 3 metri lățime, și acostamente de 1 metru

Pod consolidat și lărgit peste râul Crasna, prevăzut cu trotuare pietonale de 1,5 metri

Intersecție reamenajată la nivel cu calea ferată din Supuru de Jos

Construcția a patru podețe transversale și a unui podeț tubular

Montarea de parapeți de siguranță , cu elemente reflectorizante (catadioptrii) pentru vizibilitate sporită

Sistem de scurgere a apelor, acces pietonal amenajat, marcaje rutiere, 54 de indicatoare, borne kilometrice și hectometrice

Tronsonul are o viteză de circulație proiectată de 60 km/h, fiind astfel adaptat atât traficului local, cât și tranzitului între județe. Lucrarea beneficiază de o garanție de 48 de luni, asigurând durabilitate pe termen lung.