Prefectura Satu Mare investește în energie verde: sistem fotovoltaic de 60,8 KWp pentru autoconsum

Prefectul Altfatter Tamás participă în sistem videoconferință la ședința de analiză a proiectelor Ministerului Afacerilor Interne care se implementează în cadrul schemei „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum din cadrul Programului – cheia 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Fondul pentru modernizare”.
Instituția Prefectului Județul Satu Mare implementează proiectul ”Sistem de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum al Instituției Prefectului Județul Satu Mare- punct de producție Str. Al.I. Cuza nr. 11, Satu Mare, Jud. Satu Mare- 60,8 KWp”, cod SMIS 315532, finanțat de Ministerul Energiei (ME), în calitate de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare (MEFM).
Valoarea totală a proiectului este de 463.208,23 lei, din care valoarea finanțată de Uniunea Europeană prin Fondul pentru Modernizare este de 390.767,92 lei (84,36%). Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului de independență energetică a Instituției Prefectului Județul Satu Mare prin obtinerea de energie din surse regenerabile.
Obiectivele specifice ale proiectului:
– Creșterea producție de energie din surse regenerabile, prin instalarea unui sistem fotovoltaic de 60,8 KWp – instalarea capacitatilor de producere a energiei electrice pe clădirea în care funcționează Instituția Prefectului Județul Satu Mare;
– Reducerea emisiilor de carbon in atmosfera, prin cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primar.
Indicatorii proiectului:
– Producţia medie de energie din surse regenerabile – țintă: 76,02 MWh/an;
– Factorul de capacitate al centralei – țintă: 14,20%;
– Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră 46,21 tone de CO2/an.