Prefectura Satu Mare investește în energie verde: sistem fotovoltaic de 60,8 KWp pentru autoconsum

Prefectulparticipă în sistem videoconferință la ședința de analiză a proiectelor Ministerului Afacerilor Interne care se implementează în cadrul schemei „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum din cadrul Programului – cheia 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Fondul pentru modernizare”.

Instituția Prefectului Județul Satu Mare implementează proiectul ”Sistem de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum al Instituției Prefectului Județul Satu Mare- punct de producție Str. Al.I. Cuza nr. 11, Satu Mare, Jud. Satu Mare- 60,8 KWp”, cod SMIS 315532, finanțat de Ministerul Energiei (ME), în calitate de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare (MEFM).

Valoarea totală a proiectului este de 463.208,23 lei, din care valoarea finanțată de Uniunea Europeană prin Fondul pentru Modernizare este de 390.767,92 lei (84,36%). Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului de independență energetică a Instituției Prefectului Județul Satu Mare prin obtinerea de energie din surse regenerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Creșterea producție de energie din surse regenerabile, prin instalarea unui sistem fotovoltaic de 60,8 KWp – instalarea capacitatilor de producere a energiei electrice pe clădirea în care funcționează Instituția Prefectului Județul Satu Mare;

– Reducerea emisiilor de carbon in atmosfera, prin cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primar.