MÂNĂ CRIMINALĂ. Un piroman a declanșat cu rea intenție un incendiu la Satu Mare. Pompierii au intervenit promt

Detașamentul de Pompieri Satu Mare a intervenit joi seara pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o autoutilitară, în zona roții din dreapta față, pe strada Ravensburg, municipiul Satu Mare.

La sosirea echipajului de intervenție, incendiul se manifesta localizat, însă exista un pericol iminent de propagare atât la întregul autoturism, cât și la o pubelă de gunoi aflată în apropiere. Intervenția promptă a pompierilor a condus la localizarea și lichidarea rapidă a incendiului, prevenindu-se astfel extinderea acestuia și producerea unor pagube mai însemnate.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea intenționată a unei surse de aprindere.

Mulțumim cetățenilor care au semnalat rapid evenimentul și sprijinim în continuare eforturile pentru menținerea unui climat de siguranță în comunitate.