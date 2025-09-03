Operațiune contra cronometru pe Someș – pompierii au salvat un bărbat aflat în pericol

Astăzi, 3 septembrie 2025, în jurul orei 15:30, Detașamentul de Pompieri Satu Mare a fost solicitat, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, să intervină pentru salvarea unei persoane aflate în dificultate, pe o insulă a râului Someș, în municipiul Satu Mare.

Apelul a semnalat prezența unei persoane inconștiente, fapt ce a determinat mobilizarea de urgență a forțelor de intervenție.

La fața locului s-au deplasat rapid un echipaj de pompieri dotat cu barcă pneumatică, două autospeciale de primă intervenție și comandă precum și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, format din 10 cadre militare aparținând Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Ajunși la locul indicat, pompierii au identificat o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 45 de ani, aflată în stare de inconștiență, însă prezentând semne vitale (respirație prezentă). Victima a fost recuperată în siguranță cu ajutorul bărcii pneumatice, adusă la mal și predată echipajului medical SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat.

Ulterior, bărbatul a fost transportat în regim de urgență la spital.

Intervenția promptă și coordonarea eficientă a echipajelor de pompieri au contribuit decisiv la salvarea vieții victimei.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare reamintește cetățenilor importanța alertării rapide a autorităților în cazuri de urgență și respectarea măsurilor de siguranță în apropierea cursurilor de apă.