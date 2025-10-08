EDUCAȚIE DIGITALĂ Seniorii învață să se protejeze online, la Biblioteca Județeană Satu Mare

O activitate din programul HiDigital a adus în prim-plan siguranța în mediul digital și prevenirea fraudelor online

Biblioteca Județeană Satu Mare, în parteneriat cu Fundația Vodafone România și Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare, a organizat o activitate specială dedicată seniorilor, în cadrul programului HiDigital, implementat la nivel local de Violeta Tarța și Robert Jager.

Cum recunoaștem și prevenim fraudele online

Activitatea a avut ca temă conștientizarea fraudelor online și siguranța în mediul digital, un subiect de actualitate într-o lume tot mai conectată.



Comisarul Liviana Chiorean le-a prezentat participanților principalele tipuri de fraude online, metodele de prevenire și modalitățile prin care pot proteja datele personale în timpul navigării pe internet.

Film educativ și dialog deschis cu participanții

În cadrul întâlnirii, participanții au vizionat filmul „Povestea lui Justin”, un material educativ care ilustrează riscurile din mediul online și importanța informării corecte.

Proiecția a fost urmată de o discuție interactivă, în care seniorii au împărtășit experiențe și au adresat întrebări specialiștilor.

O comunitate mai informată și mai sigură

Reprezentanții Bibliotecii Județene Satu Mare au mulțumit tuturor participanților pentru interes și implicare, subliniind importanța educației digitale pentru toate vârstele.

Prin astfel de inițiative, instituția contribuie la formarea unei comunități mai conștiente, mai informate și mai sigure în mediul digital.