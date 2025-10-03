FOTO. Ziua Recoltei sărbătorită la Tășnad într-o piață plină de culoare și bunătăți de toamnă

Astăzi, în Piața Agroalimentară din Tășnad, a fost sărbătorită Ziua Recoltei, un eveniment dedicat tradiției și muncii producătorilor locali. Manifestarea, organizată de Primăria orașului Tășnad, a adunat numeroși participanți care au venit să admire și să guste roadele acestui an.

Piața a prins viață și culoare, standurile fiind pline de produse proaspete și delicii tradiționale. Culorile toamnei au dat un farmec aparte atmosferei, crizantemele și panseluțele viu colorate adăugând o notă festivă.

Vizitatorii au fost întâmpinați cu pâine caldă, cozonaci pufoși, mere Florina și multe alte bunătăți pregătite cu grijă de producătorii locali. Cei care au ales să își petreacă prima parte a zilei în piața din Tășnad au avut ocazia nu doar să guste produsele, ci și să le ducă acasă, pentru a păstra gustul toamnei în borcane și cămări.

Evenimentul a fost o adevărată celebrare a muncii țăranului și a tradițiilor locale, demonstrând încă o dată că Tășnadul știe să îmbine frumusețea sezonului cu bucuria comunității.