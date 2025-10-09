MISIUNI. Două intervenții ale pompierilor sătmăreni în urma unor incidente rutiere

Nicio persoană nu a fost rănită, însă pompierii au acționat prompt pentru înlăturarea pericolelor și stingerea unui incendiu auto

Pompierii din cadrul Detașamentului Satu Mare au intervenit astăzi la două evenimente rutiere distincte, produse în localitățile Botiz și Decebal. Din fericire, în niciunul dintre cazuri nu s-au înregistrat victime, însă a fost necesară intervenția rapidă a echipajelor pentru prevenirea unor situații de risc.

Intervenție la Botiz, lângă trecerea la nivel cu calea ferată

Primul eveniment a avut loc în localitatea Botiz, în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată.

La sosirea echipajului de intervenție, pompierii au constatat scurgeri de lichide pe carosabil și degajări de fum provenite din compartimentul motor al autoturismului implicat.

Pentru gestionarea situației, a fost mobilizat un echipaj de stingere format din cinci cadre militare. Aceștia au acționat pentru deconectarea bornelor bateriei autoturismului, prevenind astfel producerea unui incendiu sau a altor pericole, și au sablonat carosabilul pentru a elimina lichidele inflamabile, evitând riscul unui nou incident rutier.

Mașină cuprinsă de flăcări în localitatea Decebal

Cea de-a doua intervenție a avut loc în localitatea Decebal, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări în zona compartimentului motor.

Incendiul a fost lichidat în limitele în care a fost găsit, pompierii reușind să evite extinderea focului la restul vehiculului.

Pentru această intervenție, au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar în sprijin a fost solicitat și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare, care a acordat îngrijiri unei persoane în vârstă ce a suferit un atac de panică.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul electric la instalația autoturismului.

Recomandare din partea ISU „Someș” Satu Mare

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare reamintește cetățenilor importanța apelării rapide la numărul unic de urgență 112 în cazul producerii unor incidente, accidente sau pericole iminente, pentru a permite intervenția promptă a echipajelor de salvare.